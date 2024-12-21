الديهي لـ محمد ناصر : عليك التوقف عن دعم جماعة الإخوان الإرهابية

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الاعلامي الإخواني محمد ناصر في حالة هيجان، حيث قام بسب جماعة الإخوان بالكثير من الألفاظ ، معقبًا: “محمد ناصر في حالة عدم اتزان نفسي خلال الفترة الحالية”.



وتابع "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على القناة العاشرة المصرية "ten"، مساء السبت أن "ناصر" رجل مرتزق، ويتحدث ان جماعة الإخوان لا تقبل الآخر أو الرأي الآخر ، معقبًا: “الإخوان أعطت محمد ناصر بالحذاء ، وعليه ان يتوقف عن دعم جماعة الإخوان التي تتحدث باطلاً باسم الدين، الإخوان لا تعرف معنى الوطن أو الدولة”.