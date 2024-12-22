كلية العلوم بجامعة طنطا تحتفل بتخريج الدفعتين 51 و52

نظمت كلية العلوم بجامعة طنطا احتفالية كبرى بمناسبة تخريج الدفعتين 51 و52 من خريجي الكلية، وذلك في مركز المؤتمرات بالمجمع الطبي، بحضور الدكتور محمد حسين القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا، والدكتورة عبير علم الدين عميد الكلية، ونيافة الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها، واللواء أحمد أنور سكرتير عام محافظة الغربية.

وفي كلمته، أعرب الدكتور محمد حسين عن سعادته بتواجده مع أبنائه الخريجين في هذا اليوم المميز الذي يحتفلون فيه بثمرة سنوات من الدراسة والاجتهاد، مؤكدًا أن هذا اليوم يمثل بداية جديدة لهم، حيث يتحملون مسؤولية تطبيق العلم الذي تعلموه لخدمة الوطن والمجتمع.

وأشار إلى فخره وامتنانه بحضور نيافة الأنبا بولا، الذي يشارك في هذه الفرحة الكبيرة، معبرًا عن أن حضوره يعد دعمًا معنويًا كبيرًا، ويعكس أهمية التعاون بين جميع فئات المجتمع لدعم مسيرة العلم والتعليم.

كما قدم التهنئة للخريجين من الدفعتين 51 و52، مشيرًا إلى أن كلية العلوم حققت تقدمًا كبيرًا في الفترة الأخيرة من خلال بناء قدراتها الذاتية ماديًا وبشريًا، وتطوير بنيتها التحتية، بالإضافة إلى تحسين برامجها الدراسية والتدريبية.

وجه الدكتور محمد حسين الخريجين بأن يكونوا سفراء للعلم والمعرفة، وأن يحافظوا على أمانة العلم الذي تعلموه، وأن تكون القيم والمبادئ التي تربوا عليها هي النور الذي يضيء طريقهم، ودعاهم إلى الاجتهاد وأن يكونوا دائمًا نموذجًا يُحتذى به في العمل والإخلاص.

من جهتها، هنأت الدكتورة عبير علم الدين الخريجين من الدفعتين 51 "دفعة الدكتور عبد العزيز عبد الدايم" و52 “دفعة الدكتور طارق مصطفى”، مؤكدة أن رحلة الطلاب خلال فترة دراستهم كانت مليئة بالتحديات والفرص، وأنهم أظهروا دائمًا قدرتهم على مواجهة الصعاب وتحقيق النجاح.

وأشارت إلى أن التخرج ليس نهاية الرحلة، بل هو بداية جديدة لمستقبل مشرق، حيث أن الخريجين الآن يمتلكون المعرفة والمهارات اللازمة للمساهمة في بناء مجتمع أفضل.

ووجهت الشكر لأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري للكلية الذين قدموا دعمًا كبيرًا للخريجين طوال فترة دراستهم، وكذلك لأولياء أمور الطلاب الذين كانوا شركاء أساسيين في دعم أبنائهم حتى وصولهم إلى هذا اليوم.

شهدت فعاليات الحفل، إهداء درع الخريجين إلى الدكتور محمد حسين القائم بأعمال رئيس الجامعة، ونيافة الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها، وتسلم اللواء أحمد أنور الدرع المُهدى إلى محافظة الغربية.

كما تم تكريم عدد من الشخصيات البارزة مثل الدكتور أمجد سلامة، والدكتور عبد العزيز عبد الدايم، والدكتور طارق مصطفى، والدكتور محمد لبيب سالم، والدكتور عاطف نوير، والدكتور صلاح النادي، بالإضافة إلى تكريم الأساتذة ورواد الكلية.

حضر الحفل أيضًا كل من الدكتور أمجد سلامة وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إبراهيم سالم القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث الأسبق، والدكتور مصطفى الشيخ نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث الأسبق، والدكتور عبد العزيز عبد الدايم عميد الكلية الأسبق، والدكتور طارق مصطفى عميد الكلية السابق، والدكتور محمد عاطف نوير نقيب العلميين بوسط الدلتا، والدكتور صلاح النادي نقيب المهن العلمية، والدكتور محمد لبيب سالم مقرر الحفل، بالإضافة إلى لفيف من أعضاء هيئة التدريس والخريجين.