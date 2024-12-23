باريس سان جيرمان يتأهل لدور الـ32 بكأس فرنسا بالفوز على لانس بضربات الترجيح

تأهل فريق باريس سان جيرمان إلى دور الـ٣٢ لبطولة كأس فرنسا لكرة القدم، بعد فوزه الصعب على فريق لانس بضربات الترجيح بنتيجة ٤-٣، ضمن منافسات دور الـ٦٤ للمسابقة.

انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، حيث تقدم لانس بهدف في الدقيقة ٦٦ عبر لاعبه عبد القادر خوسانوف، ثم تعادل باريس سان جيرمان سريعا بهدف في الدقيقة ٧٠ سجله اللاعب جونسالو راموس، ليتجه اللقاء لضربات الترجيح التي ابتسمت في النهاية للفريق الباريسي.

وسجل باريس سان جيرمان أربع ركلات بنجاح، فيما أحرز لانس ثلاث ضربات فقط، بعدما تمكن حارس باريس ماتفي سافونوف من التصدي لركلتين، ليقود فريقه لبلوغ دور الـ٣٢ لكأس فرنسا.

