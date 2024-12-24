قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حكم التيمم لعذر يمنع من استعمال الماء.. دار الإفتاء تجيب
إصابة 20 إسرائيليًا خلال توجههم للملاجئ جراء إطلاق صاروخ من اليمن
هدية كأس العالم.. حتحوت يكشف حقيقة تعاقد الأهلي مع بغداد بونجاح
الاحتلال الإسرائيلي يعترض صاروخا أطلق من اليمن
هل المعاصي تؤثر على البركة في الرزق؟.. داعية يجيب
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 24-12-2024
عائلة واحدة.. أول تعليق من الأهلي بعد واقعة اللاعبين والجماهير
بيان عاجل لـ أمريكا بعد فوز الحزب الحاكم في انتخابات موزمبيق
أماكن استخراج جواز السفر 2024 في القاهرة
موعد بداية رمضان 2025.. وأفضل الأدعية المستجابة في الشهر الكريم
مصدر إسرائيلي يكشف تفاصيل جديدة بشأن المفاوضات مع حماس
بعد إصابته بحمى.. نقل بيل كلينتون إلى المستشفى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

حوادث

اليوم.. استكمال محاكمة مسنة وزوجها بتهمة قـ.تل طفلة السلام

محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية
×

تستكمل محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم، محاكمة مسنة وزوجها بتهمة قتل طفلة ووضعها داخل جوال وإلقائها بمدخل عقار انتقامًا من والدتها بالسلام.

كان مدير أمن القاهرة تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بالعثور على جثة طفلة ملقاة بأحد شوارع النهضة بدائرة قسم السلام ثان.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وكشف الفحص حول الواقعة، عن أن الجثة لطفلة تدعى “س” 8 سنوات، وأنها متغيبة عن أسرتها منذ 24 ساعة.

كما كشف الفحص عن أن الطفلة الصغيرة مقتولة وبجثمانها آثار تعذيب، وتم نقل جثتها إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة للتحقيق.

القاهرة السلام محكمة جنايات شمال القاهرة مسنة طفلة السلام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاهلي

شخصية غير متوقعة تنوي الترشح في انتخابات الأهلي المقبلة.. من هي؟

طارق النبراوي نقيب المهندسين

اعتماد زيادة المعاشات وتجميد التوني.. 9 قرارات عاجلة من نقابة المهندسين

صورة ارشيفية

موعد صرف معاشات شهر يناير 2025 بالزيادة الجديدة

بونجاح

حقيقة حسم الأهلي صفقة بغداد بونجاح ووصوله القاهرة

صورة تعبيرية

ارتداء الملابس الثقيلة.. صقيع قادم من أوروبا يضرب مصر خلال ساعات

فتاة

السائق حاول يتحرش بيها.. فتاة تقفز من سيارة ميكروباص بالشروق

كهربا

سرطان داخل أي فريق .. ميدو يفتح النار على كهربا

الاهلي

مهيب عبدالهادي يعلن أولى صفقات النادي الأهلي في الانتقالات الشتوية رسميا

ترشيحاتنا

محمد عواد وزوجته

رسالة رومانسية من زوجة حارس الزمالك في ذكرى زواجهما

جماهير الاهلي

خبر سار لجماهير الأهلي قبل لقاء المصري البورسعيدي في الدوري

أزمة الأهلى و جمهوره

الدردير: غور يا شناوي أنا شايف إنها كلمة غير موفقة من جمهور الأهلي

بالصور

أسرار من مطبخك.. وصفات للتخلص من الكحة الشديدة والسعال الليلي حسب النوع

الكحة والسعال الليلي
الكحة والسعال الليلي
الكحة والسعال الليلي

لمرضى الجيوب الأنفية في الشتاء.. 20 نصيحة للتغلب على الحساسية

20 نصيحة لتخفيف أعراض الجيوب الأنفية في الشتاء
20 نصيحة لتخفيف أعراض الجيوب الأنفية في الشتاء
20 نصيحة لتخفيف أعراض الجيوب الأنفية في الشتاء

أسباب جفاف وتشقق اليدين في الشتاء .. نصائح لا تستغني عنها

أسباب جفاف وتشقق اليدين في الشتاء
أسباب جفاف وتشقق اليدين في الشتاء
أسباب جفاف وتشقق اليدين في الشتاء

باستخدام لبن الزبادي الخفيف الدسم.. طريقة عمل شيش برك صحي

الشيش برك
الشيش برك
الشيش برك

فيديو

الزمالك

الأزمة مخلصتش.. تطورات قضية الزمالك وبوبيندزا

محمد سعد

حلق شعره وساب دقنه.. تعرف على شخصية محمد سعد في فيلم الدشاش

ايمان عبد اللطيف

تحذير من شواطئ الإسكندرية ومطروح | ماذا قالت الأرصاد بشأن الطقس؟

ايمان عبد اللطيف

تفاصيل هامة قبل صرف معاشات يناير.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: البحث عن الانسان

نهال علام

نهال علام تكتب: زوجات النبي ( 2 )

خالد عامر

خالد عامر يكتب: حديث الرئيس.. الرسالة وصلت

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: البيت والأسرة.. أساس بناء الشخصية المستقرة نفسيًا واجتماعيًا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة النازحين تزداد سوءً

المزيد