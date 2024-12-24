مندسون حاولوا الوقيعة.. شوبير ينتقد أحداث مباراة الأهلي وشباب بلوزداد

تحدث الإعلامي أحمد شوبير عن تقبل إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، النقد المشروع، من قبل جماهير القلعة الحمراء، بسبب خسارة لقب كأس التحدي، ببطولة الإنتركونتيننتال.

وقال شوبير خلال فيديو عبر صفحته عبر موقع فيسبوك من تصريحاته الإذاعية: محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، وسعد شلبي، المدير التنفيذي، ومحمد رمضان، المدير الرياضي للنادي، أكدوا تقبل النقد المشروع، وأن الجماهير تشعر بحالة حزن بسبب خسارة الفريق أمام باتشوكا".

وتابع: "لكن هناك حالة من اللوم على بعض الجماهير، وأكد: كان في ناس مندسين خلال مباراة بلوزداد حاولوا الوقيعة، وكانوا يستهدفون زعزعة استقرار النادي".

وكان هاجم جمهور الأهلي، الفريق ومجلس الإدارة، قبل بداية المباراة، بينما هتفوا لهم عقب نهايتها، إذ جمّع محمد الشناوي، اللاعبين لرد التحية للجماهير، بينما رفض محمد رمضان المدير الرياضي، ومحمود كهربا، الذهاب لهم، وطالبا اللاعبين بالتوجه مباشرة إلى غرفة خلع الملابس.