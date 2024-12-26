من داخل الطائرة الأذربيجانية المنكوبة.. راكب يناجي ربه وينطق الشهادتين قبل سقوطها

احتل نبأ الطائرة الأذربيجانية المنكوبة مساحة واسعة على الساحات الإخبارية اليوم بعد الإعلان عن سقوطها مخلفة عدد كبير من الضحايا.



وتعاطف العالم مع جمهورية أذربيجان معربين عن خالص تعازيهم ومواساتهم.



لكن لم يقف الحادث عند هذا، بل أظهر مقطع فيديو متداول من داخل الطائرة الأذربيجانية المنكوبة، راكبا مسلما يناجي ربهووينطق الشهادتين قبل سقوط الطائرة اليوم الأربعاء بالقرب من مدينة أكتاو في كازاخستان، ما اثار دهشة الكثير من متابعين الأخبار .ويثير تعاطفا كبيرا معه.

وأفادت معلومات بأنه كان على متن الطائرة 67 شخصا بمن فيهم أفراد الطاقم، نجا منهم 25 شخصا.