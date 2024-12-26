قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي: الدولة اختارت الطريق الأصعب للتنمية الزراعية
أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024
البسو تقيل .. حالة الطقس اليوم الخميس والجمعة على القاهرة والإسكندرية ومحافظات مصر
سقوط قتلى في اشتباك مسلح بطرطوس بسوريا
الأهلي بطلا لدوري المرتبط لكرة السلة 2024
رئيس أفرو لاند: استثمار في زراعة الزيتون يحقق أرباحًا كبيرة
رئيس الوزراء: طرح تشغيل المطارات المصرية مع القطاع الخاص
يستهدفون إهانة العقل| حظر استضافة العرافين والمنجمين.. ماذا يحدث؟
رئيس الوزراء: برنامج جديد لدعم الصادرات خلال الربع الأول من 2025
بعد تأييد إعدامه.. 8 سيدات شكلن كلمات سر في حياة سفاح التجمع
قرار عاجل بشأن استثناء العاملين بوزارة الكهرباء من ضوابط مدد الإعارات والإجازات بدون أجر
محمود البنا حكمًا لمباراة الأهلي والمصري في الدوري الممتاز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

مرأة ومنوعات

من داخل الطائرة الأذربيجانية المنكوبة.. راكب يناجي ربه وينطق الشهادتين قبل سقوطها

الطائرة الأذربيجانية
الطائرة الأذربيجانية
القسم الخارجي
×

احتل نبأ الطائرة الأذربيجانية المنكوبة مساحة واسعة على الساحات الإخبارية اليوم بعد الإعلان عن سقوطها مخلفة عدد كبير من الضحايا.


وتعاطف العالم مع جمهورية أذربيجان معربين عن خالص تعازيهم ومواساتهم.


لكن لم يقف الحادث عند هذا، بل أظهر مقطع فيديو متداول من داخل الطائرة الأذربيجانية المنكوبة، راكبا مسلما يناجي ربهووينطق الشهادتين قبل سقوط الطائرة اليوم الأربعاء بالقرب من مدينة أكتاو في كازاخستان، ما اثار دهشة الكثير من متابعين الأخبار .ويثير تعاطفا كبيرا معه.

وأفادت معلومات بأنه كان على متن الطائرة 67 شخصا بمن فيهم أفراد الطاقم، نجا منهم 25 شخصا.

سقوط طائرة الطائرة باكو الأذربيجانية حادث طائرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

طلبة كلية الشرطة

خلال ساعات.. وزير الداخلية يعتمد نتيجة الطلبة المقبولين بكلية الشرطة 2024

احمد حسن

أحمد حسن يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

وزير التربية والتعليم

قرار جديد من وزير التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة 2025| تفاصيل

نتيجة كلية الشرطة 2024 - 2025

موعد نتيجة كلية الشرطة 2024 2025 وطريقة الحصول عليها

موجة برد قارس

الأرصاد تحذر من موجة برد قارس تضرب البلاد

لو عايز قرض حسن بدون فوائد

لو عايز قرض حسن بدون فوائد .. الأوقاف بتقدملك الحل

مجلس الوزراء

المالية: لا ضريبة إضافية على المحمول.. وتطبيق لتسجيل دخول الهواتف لمصر

ترشيحاتنا

حريق ببني سويف

اندلاع حريق في مخزن خردة دون خسائر ببني سويف

مديرية أمن بني سويف

مصرع مسجل خطر في تبادل إطلاق نار مع قوات الشرطة ببني سويف

جثة - أرشيفية

بيد الهون.. قصة مقـ ـتل محفظة القرآن على يد زوجها بعين شمس

بالصور

محافظ الشرقية وقيادات الشعب الجمهوري يفتتحان معرض أثاث دمياط بالزقازيق|صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

3 سيارات الأكثر بحثا على جوجل في عام 2024

السيارات الأكثر بحثًا على جوجل
السيارات الأكثر بحثًا على جوجل
السيارات الأكثر بحثًا على جوجل

إطلالة لافتة.. إنجي المقدم تشعل السوشيال ميديا

إنجي المقدم
إنجي المقدم
إنجي المقدم

محافظ الشرقية يتفقد مقر جمعية الأسر المنتجة بمدينة الزقازيق ويستمع لعدد من المواطنين

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

راغب علامة

بعد مكالمة هاتفية.. هجوم على مدرسة راغب علامة في بيروت

توقعات برج القوس وحظك اليوم الاربعاء 25 ديسمبر 2024

برج القوس.. حظك اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024 : التحكم في الضغط

ارتباط احمد العوضي

مش هترهبن أكيد.. تعليق أحمد العوضي على ارتباطه بعد ياسمين عبدالعزيز

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

تحذير عاجل لطلاب الأول والثاني الثانوي قبل امتحانات نصف العام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ندى عصام

د. ندى عصام تكتب: العبادات في عصر الذكاء الاصطناعي

الدكتور محمد بشاري - أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: مدونة الأسرة المغربية.. اجتهاد شرعي في ظل التحولات المجتمعية

مجدي أبو زيد

مجدي أبوزيد يكتب: التحول الرقمي بالجامعات المصرية والرؤية المستقبلية

علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبد الحكيم الطحاوي يكتب: نجاحات قمة دول الثماني بين الطموحات والتحديات

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: غليان في العالم!

المزيد