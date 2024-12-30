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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

اقتصاد

مسيرة ارتفاع "بتكوين" تتوقف مع اقتراب 2024 من نهايته

بيتكوين
بيتكوين
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توقفت مسيرة ارتفاع "بتكوين" التي غذاها فوز دونالد ترمب في انتخابات الرئاسة الأميركية في أوائل نوفمبر، مع اقتراب العام من نهايته.

وتذبذبت أكبر عملة مشفرة ليتم تداولها عند 93678 دولاراً عند الساعة 7:53 صباحاً يوم الإثنين في سنغافورة، أي حوالي 15000 دولار أقل من أعلى مستوى قياسي تم تسجيله في منتصف ديسمبر. كما كافحت العملات الأصغر مثل "إيثر" و"دوج كوين" المفضلة لدى جماهير الميم، للحصول على قوة جذب ترفع أسعارها.

وأدى تفضيل ترامب للتنظيمات الصديقة للعملات المشفرة، ودعمه لفكرة الاحتياطي الوطني بـ"بتكوين"، إلى رفع قيمة هذه الأصول. لكن التوقعات المخففة لخفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، أدت إلى تهدئة جنون المضاربة.

ومن المرجح ظهور المزيد من الوضوح بشأن التشريعات الصديقة لقطاع التشفير بعد تولي ترمب السلطة في 20 يناير. يتناقض موقف الجمهوريين مع إدارة الرئيس جو بايدن، التي اتخذت إجراءات صارمة ضد القطاع الذي أُصيب بالعديد من الفضائح.

وقال كريس ويستون، رئيس الأبحاث في "بيبير ستون غروب" (Pepperstone Group)، إن التحركات في بتكوين جاءت بعد الانتخابات، وتعود جزئياً إلى التدفقات الخارجة من الصناديق المتداولة في البورصة، والتي تستثمر في العملة المشفرة.

في غضون ذلك، بدأت "مايكروستراتيجي" وهي شركة تصنيع برامج تحولت إلى مراكمة "بتكوين" موجة شراء في الأسابيع القليلة الماضية.

و ينتظر المتداولون لمعرفة ما إذا كانت الشركة -التي تمتلك ما قيمته أكثر من 40 مليار دولار من العملات المشفرة- ستواصل نمط الإعلان عن عمليات شراء "بتكوين" اليوم الإثنين.

وارتفعت العملة المشفرة الأصلية بنحو 120% هذا العام، متجاوزة الاستثمارات التقليدية مثل الأسهم العالمية والذهب. كما تضاعفت قيمتها أيضاً في عام 2023، مرتفعة بعد هبوط قوي في قيمتها.

البيتكوين بتكوين عملة مشفرة ترمب للعملات المشفرة

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