مكتبة الإسكندرية تنظم ورشة عمل بعنوان «ابدأ مشروعك».. 19 يناير المقبل

تنظم مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ورشة عمل بعنوان "ابدأ مشروعك" مخصصة للراغبات في عالم ريادة الأعمال، وذلك في 19 يناير المقبل.

وأوضح بيان صادر من المكتبة أمس الثلاثاء، أن الورشة تهدف إلى تمكين المشاركات من فهم أسس إنشاء وإدارة المشاريع الصغيرة، وتزويدهن بالمهارات العملية والأدوات اللازمة لتحويل أفكارهن إلى واقع ملموس، وستغطي الورشة مجموعة متنوعة من الموضوعات، بما في ذلك كيفية إعداد خطط العمل، وتحليل السوق، وإدارة الموارد المالية، بالإضافة إلى استراتيجيات التسويق الفعالة.

ويشترط للمشاركة بالبرنامج التدريبي أن يكون عمر المتقدمة يتراوح بين 21 و35 سنة، وأن تمتلك الرغبة في التعلم والتطوير، وتُعد الورشة فرصة مثالية للفتيات لتعلم كيفية تحقيق استقلاليتهن المالية وبناء مستقبل مهني مميز.