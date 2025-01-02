سعر صادم.. روبي تثير الجدل بفستان رأس السنة

في حفل رأس السنة لعام 2025، تألقت الفنانة روبي بفستان أحمر ناري خلال إحيائها حفلاً بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة.

واختارت روبي فستانا من تصميم العلامة التجارية ASOS، أحمر اللون مزينا بالترتر اللامع من خامة المخمل، وبكم واحد، ويصل سعره إلى 105 جنيهات استرلينية، أي ما يعادل 6679 جنيها.

وعلى مدار الحفل، قدمت روبي عددا كبيرا من الأغنيات ليستمر الحفل من مساء الثلاثاء حتى الساعات الأولى من بداية اليوم الأول من يناير، كما عايدت روبي جمهورها بمناسبة بداية العام الجديد وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وفي مناسبة أخرى، ارتدت روبي فستانًا أسود قصيرًا من تصميم ديفيد كوما، بلغ سعره 1,996 دولارًا أمريكيًا، أي ما يعادل حوالي 31 ألف جنيه مصري.