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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

تحقيقات وملفات

سقط على خط الملعب.. القصة الكاملة لوفاة مدرب فريق بالدوري المصري أثناء مباراة

مدرب نادي عمال المنصورة
مدرب نادي عمال المنصورة
أحمد العيسوي
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شهدت محافظة الدقهلية، وتحديداً على أرض ملعب نادي سماد طلخا، حادثة مأساوية أثناء مباراة في دوري القسم الثالث، حيث أعلن نادي عمال المنصورة وفاة مديره الفني الكابتن متولي حسين، بشكل مفاجئ أثناء المباراة التي جمعت فريقه بنادي طلخا.

اتحاد الكرة ينعي المدير الفني الراحل

,في بيان رسمي، تقدم الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المهندس هاني أبو ريدة وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي، بخالص العزاء والمواساة إلى نادي عمال المنصورة وأسرة الكابتن متولي حسين.

ونشر الاتحاد عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، رسالة نعي جاء فيها: "ينعى مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي وجميع العاملين، الكابتن متولي حسين، المدير الفني لنادي عمال المنصورة الذي وافته المنية اليوم، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان."

تفاصيل اللحظات الأخيرة للمدير الفني

ووقعت الحادثة الأليمة في الدقيقة 38 من زمن المباراة، حيث تعرض متولي حسين لأزمة صحية مفاجئة أثناء تواجده على خط الملعب لقيادة فريقه. 

وعلى الفور، تم نقله إلى المركز الطبي بنادي سماد طلخا، حيث أكد الأطباء وفاته بعد إجراء الفحوصات اللازمة.

إلغاء المباراة حداداً على الفقيد

وعقب الإعلان عن الوفاة، قرر حكم المباراة إلغاء اللقاء رسمياً احتراماً للحالة النفسية للاعبين والجهاز الفني، بالإضافة إلى مشاعر الحزن التي خيمت على الملعب. 

وأكد شهود عيان أن الراحل فقد وعيه بشكل مفاجئ، وسط محاولات مكثفة لإنقاذه لم يُكتب لها النجاح.

تاريخ مرضي سابق للراحل

ووفقاً لمصادر من داخل نادي عمال المنصورة، كان الكابتن متولي حسين قد أجرى عملية قلب مفتوح في وقت سابق، وعانى مؤخراً من آلام متكررة. 

ورغم ذلك، واصل عمله وتولّى مسؤولية تدريب الفريق بإخلاص حتى وافته المنية أثناء تأدية واجبه المهني داخل الملعب.

ردود أفعال حزينة في الوسط الرياضي

وأثار خبر وفاة المدير الفني حالة من الحزن والأسى في الأوساط الرياضية. 

ونعى العديد من المسؤولين والرياضيين الفقيد، مشيدين بأخلاقه العالية وتاريخه الرياضي الحافل. 

كما أعرب لاعبو الفريق والجهاز الإداري عن حزنهم العميق، مستذكرين تفانيه في العمل وإخلاصه للفريق حتى اللحظات الأخيرة من حياته.

ختام حزين لمباراة رياضية

وتحولت المباراة التي كان من المفترض أن تكون مواجهة رياضية تنافسية إلى مشهد درامي مؤلم، سيبقى محفوراً في ذاكرة الجماهير واللاعبين. رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته، وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

اتحاد الكرة الدقهلية المنصورة نادي المباراة

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