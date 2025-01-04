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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

مرأة ومنوعات

مايان السيد تتألق بفستان ساحر بسعر 311 ألف جنيه .. صور

مايان السيد
مايان السيد
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أطلت الفنانة الشابة مايان السيد على جمهورها بإطلالة جديدة ومبهرة في جلسة تصوير حصرية لم تكشف عنها من قبل، حيث ظهرت مرتدية فستانًا أسود قصيرًا .

إطلالة مايان السيد

مايان السيد

الفستان مصمم خصيصًا ليبرز رشاقتها وأناقتها، الفستان المميز والذي حمل توقيع علامة الإيطالية فاخرة، يبلغ سعره حوالي 6129 دولارًا أمريكيًا، ما يعادل 311 ألف جنيه مصري، مما يبرز الاختيارات الراقية التي تميز إطلالات مايان.

فستان مايان السيد

كما أكملت مايان إطلالتها بتسريحة شعر بسيطة، حيث تركت خصلاتها تنسدل على كتفها بشكل ناعم، في تناغم مع المكياج الهادئ الذي اعتمدته، مما أضاف لمسة من الجمال الطبيعي والرقي. هذه الإطلالة تُعد من أبرز لحظات مايان السيد في عالم الأزياء، حيث أظهرت ذوقًا راقيًا ومتوازنًا يعكس شخصيتها الفاتنة.

مايان السيد في السينما والتلفزيون

على الصعيد الفني، تعرض حاليًا مايان السيد في دور العرض السينمائية فيلمها الجديد "بضع ساعات في يوم ما"، الذي يتناول قصص حياة مجموعة من الشباب في فترة زمنية قصيرة لا تتجاوز بضع ساعات، ترتبط هذه القصص ببعضها عبر الإنترنت، حيث يعبر كل فرد عن تقلباته النفسية في إطار رومانسي تشويقي. يشارك في بطولة الفيلم عدد من النجوم مثل مي عمر، محمد الشرنوبي، هشام ماجد، هنا الزاهد، أحمد السعدني، ناهد السباعي، وأسماء جلال، وهو من تأليف الكاتب محمد صادق، وإخراج عثمان أبو لبن.

وفي إطار آخر، شاركت مايان مؤخرًا في مسلسل "ساعته وتاريخه" الذي يعرض على قناة dmc، ويتناول قصصًا مستوحاة من المحاكم والتحقيقات المتعلقة بالجرائم التي تقع ضد المرأة. المسلسل يعرض حلقتين أسبوعيًا ويشارك فيه مجموعة من النجوم كضيوف شرف مثل أحمد أمين، محمد شاهين، حنان سليمان، وسليمان عيد، مما يعزز من نجاحه واستقطابه لجمهور واسع.

مايان السيد.. نجمة المستقبل

مايان السيد

مايان السيد تواصل إثبات مكانتها في عالم الفن، ليس فقط من خلال أعمالها الفنية المميزة ولكن أيضًا بإطلالاتها التي تجمع بين الأناقة والجاذبية. وتُعتبر هذه الإطلالة المبهرة بمثابة شهادة على ذوقها الرفيع وحبها للجمال والأناقة، مما يجعلها واحدة من أبرز الوجوه الشابة في الساحة الفنية.

جلسة تصوير الفستان إطلالة مايان السيد الفنانة الشابة مايان السيد ساعته وتاريخه مايان السي 311 ألف جنيه مصري سعره حوالي 6129 دولارًا

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