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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

فن وثقافة

سارة أحمد بدير تنعى عمتها: نسألكم الدعاء

أحمد بدير وابنته سارة
أحمد بدير وابنته سارة
سعيد فراج
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نعت سارة -ابنة الفنان أحمد بدير- عمتها التي وافتها المنية اليوم السبت 4 يناير، وذلك من خلال منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. 

وكتبت سارة أحمد بدير، في منشورها عبر فيسبوك: «بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ .. الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ صدق الله العظيم، توفت إلى رحمه الله عمتي الغاليه العزيزه عزه بدير رضوان». 

وأضافت سارة أحمد بدير: «اللهُم إجعلها في أعلى مراتب النعيم واجعلها ممن أحببت لقائهم فأخذتهم إلى جِوارك واجعل قبرها أحن وأوسع من الأرض وما رحبت واجعل مرضها شفيعا لها يوم القيامه آمين يارب العالمين .. نسألكم الدعاء». 

وفاة شقيقة أحمد بدير

أعلن الفنان منير مكرم، وفاة شقيقة الفنان أحمد بدير، وذلك من خلال منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. 

وكتب منير مكرم، في منشور له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «التعازي لوفاة أخت الفنان أحمد بدير، الدوام لله». 

ولم يكشف منير مكرم، أي تفاصيل حول جنازة شقيقة أحمد بدير أو موعد العزاء حتى الآن. 

أحمد بدير 

أحمد بدير من مواليد 20 يونيو 1945 وحصل على ليسانس آداب ولكنه اتجه للفن وبدأ كمؤلف ثم عمل مخرجًا.

مجمل عدد الأعمال الفنية التي شارك بها أحمد بدير تجاوز الـ٢٠٠ عمل، ورصيده السينمائي لا يقل أهمية عن رصيده الدرامي والمسرحي.

شغل منصب وكيل نقابة المهن التمثيلية لمدة تقترب من 12 عامًا، وكان أيضا رئيسًا للجنة تحكيم مهرجان الضحك عام 2010 .

فيلم "العصفور" ليوسف شاهين هو أول عمل سينمائي يشارك به أحمد بدير ثم انهالت العروض الفنية عليه ومن أشهر أعماله السينمائية الكرنك، إسكندرية ليه، بطل من ورق، سعد اليتيم، كباريه وعمارة يعقوبيان.

أعمال أحمد بدير 

وقدم أحمد بدير الكثير من الأعمال الهامة ومنها :الإرهاب والأوباش والأوغاد والبدرون والبوليس النسائي والتريلل والجحيم والحدق يفهم والدنيا على جناح يمامة والرجل الذي عطس والزمار والسيد قشطة.

كما قدم الشاويش حسن والصبر في الملاحات والطائرة المفقودة والطوق والأسورة والعصابة والعوامة 70 والغيرة القاتلة والقرش الكداب وصاحبه اللعنة والليلة الموعودة والمدمن.

أما المسرح فقدم الصعايدة وصلوا ع الرصيف وعسل وسكر وريا وسكينة وغيبوبة ومرسي عاوز كرسي وصحتك بالدنيا وأنا وهي والكمبيوتر واثنين في الهوا والدور الرابع شقة 9 ودستور يا أسيادنا ويلة 10 نجوم وشيء في صبري وياما جاب لأمه.

أحمد بدير الفنان أحمد بدير ابنة أحمد بدير سارة أحمد بدير شقيقة أحمد بدير

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