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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

توك شو

مفاجأة في واقعة التـ.ـحرش بسيدة في دار مسنين.. تفاصيل

مسنة - ارشيفية
مسنة - ارشيفية
هاني حسين
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كشف رامي الجبالي مؤسس صفحة أطفال مفقودة، كواليس وتفاصيل تحرش عامل بسيدة تعاني من الشلل في دار مسنين.

وقال رامي الجبالي  في مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد: "فيديو تحرش عامل بسيدة في دار مسنين به عدة جرائم".

وتابع رامي الجبالي: "أول جريمة هي تعامل رجل مع سيدة في دار مسنين للسيدات وثاني جريمة هي أن هذه الدار ليست مرخصة".

واكمل رامي الجبالي: "الجمعية المالكة للدار لديها أكثر من دار واحدة منهم مرخصة وباقي الدور ليسوا مرخصين وبالتالي لا توجد قابة عليهم من وزارة التضامن الاجتماعي".

ولفت رامي الجبالي إلى أنه تم غلق الدار، وأهالي المسنين والنزلاء استلموا ذويهم وتم إحالة الواقعة للنيابة العامة.


وأحالت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي واقعة التحرش بسيدة تعاني الشلل داخل دار لرعاية المسنين بمصر الجديدة غير مرخصة من قبل أحد المشرفين للنيابة العامة للتحقيق.


ووجهت الدكتور مايا مرسي أعضاء فريق التدخل السريع ومأموري الضبط القضائي بالوزارة لمكان دار رعاية المسنين للتحقق من صحة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وتبين صحة الواقعة وتعرض السيدة للتحرش من قبل أحد المشرفين القائمين على رعاية المسنين بالدار .


وقررت وزيرة التضامن الاجتماعي نقل المسنين إلى دار رعاية مرخصة،  ليتلقوا أوجه الرعاية بها وإخلاء الدار وغلقها واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مسئولي الدار والمشرف المشكو فى حقه وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة للتحقيق فيها بتهمة تعريض المسنين للخطر والامتناع عن تقديم الرعاية والخدمات الصحية والتأهيلية والاجتماعية، وإنشاء وإدارة دار رعاية للمسنين بدون ترخيص من الجهة الإدارية وفقا لنصوص مواد قانون رعاية حقوق المسنين الصادر برقم 19 لسنة 2024، مما عرض النزلاء بها للخطر.
 

التضامن اخبار التوك شو تحرش دار مسنين مسنة

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