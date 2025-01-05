أسعار كيا تيلورايد 2025 بالإمارات

كشفت شركة كيا عن طرازها الجديد كيا تيلورايد موديل 2025، وتنتمي تيلورايد لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتظهر بتصميم أنيق وجذاب .

كيا تيلورايد موديل 2025 الجديدة

- أبعاد كيا تيلورايد موديل 2025 الجديدة

كيا تيلورايد موديل 2025 الجديدة

تأتى سيارة كيا تيلورايد موديل 2025 في سوق السيارات بطول 5001 مم، وعرض 2009 مم، وارتفاع 1801 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 3081 مم .

- محرك كيا تيلورايد موديل 2025 الجديدة

كيا تيلورايد موديل 2025 الجديدة

تحصل سيارة كيا تيلورايد موديل 2025 الجديدة علي قوتها من محرك سعة 3800 سي سي، وتنتج قوة 291 حصان، وعزم دوران 355 نيوتن/متر، وتحتاج إلي 7.8 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

- وسائل الأمان بـ كيا تيلورايد موديل 2025

كيا تيلورايد موديل 2025 الجديدة

زودت سيارة كيا تيلورايد موديل 2025 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات خلفيه للركن، ووسائد هوائية للسائق، وبها وسائد هوائية للركاب، وحساسات اماميه للركن .

- مواصفات كيا تيلورايد موديل 2025

كيا تيلورايد موديل 2025 الجديدة

تحتوي مقصورة سيارة كيا تيلورايد موديل 2025 علي الكثير من المميزات من ضمنها، مدخل USB، وبلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، ومشغل أسطوانات، ومدخل AUX، وتكييف، وبها مرايات كهربائية، وريموت كنترول، وبها فرش مقاعد من الجلد، وباور ستيرنج، وشاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وفتحة سقف، وبها مقاعد كهربائية، وقفل مركزى للأبواب، وكاميرا خلفية، وGPS، وبها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وبها إنذار ضد السرقة، ومثبت سرعة، وبها جنوط رياضية، وغطاء عازل من الأصوات والحرارة، وأنابيب العادم من الكروم، ومصابيح الضباب LED، وبها صمامات للطرق الوعرة، وشاشة لعرض المعلومات المتعددة، وبها Rear Lcd screens .

- أسعار كيا تيلورايد موديل 2025 بالإمارات

كيا تيلورايد موديل 2025 الجديدة

الفئة الأولي من سيارة كيا تيلورايد موديل 2025 تباع بالإمارات بسعر 123 ألف درهم إمارتي .

الفئة الثانية من سيارة كيا تيلورايد موديل 2025 تباع بالإمارات بسعر 162 ألف درهم إمارتي .

الفئة الثالثة من سيارة كيا تيلورايد موديل 2025 تباع بالإمارات بسعر 178 ألف درهم إمارتي .