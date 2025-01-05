تبدأ من 132 ألف ريال .. كل ما تريد معرفته عن هونشي HS5 موديل 2025

تعزز هونشي الصينية من تواجدها بقوة في السوق السعودي للسيارات، بعد طرح نسختها الرياضية والتي تنتمي إلى عائلة الـ SUV "HS5 موديل 2025"، وتقدم السيارة عبر 3 فئات من التجهيزات بسعر يبدأ من 132 ألف ريال.

مواصفات محرك السيارة هونشي HS5 موديل 2025

تضم السيارة هونشي HS5 موديل 2025 محرك من 4 اسطوانات "تيربو"، سعة 2000 سي سي، يمكنه إنتاج قوة قدرها 252 حصانا، و380 نيوتن متر من عزم الدوران، مقترن بناقل سرعات 8 غيار أوتوماتيك، وبهذه القدرات الفنية يمكن للسيارة التسارع من نقطة الثبات 0 وصولاً إلى سرعة 100 كم/ساعة خلال مدة زمنية تستغرق 7.6 أو 7.7 ثانية.

هونشي HS5 موديل 2025

تجهيزات السيارة هونشي HS5 موديل 2025

تحتوي السيارة هونشي HS5 موديل 2025 على شاشة عرض العدادات قياس 12.3 بوصة، وشاشة ترفيه قياس 12.3 بوصة أيضا، بالاضافة إلى نظام صوتي ترفيهي طراز BOSE يصل إلى 12 مكبر، شاحن لاسلكي للهواتف، مكيف هواء اوتوماتيكي ثنائي المناطق، إضاءة محيطة من 253 لون، فلتر لتنقية الهواء، تقنية عرض المعلومات على الزجاج الامامي، عجلة قيادة متعددة الوظائف، مقاعد كهربائية 12 وضع للتحكم مع تقنية التدفئة والتبريد، خاصية دخول السيارة بدون مفتاح.

هونشي HS5 موديل 2025

أبعاد وتصميم السيارة هونشي HS5 موديل 2025

ترتكز السيارة هونشي HS5 موديل 2025 على قاعدة عجلات بطول 2.870 مم، بينما يصل الطول الكلي للسيارة إلى 4.758 مم، وعرض يبلغ 1.905 مم، وبارتفاع يقدر بـ 1.700 مم، ووزم كلي بين 1.755 و1.820 كجم، وتضم السيارة مصابيح ترحيب، فتحة سقف بانوراما، شبكة أمامية كبيرة الحجم، صندوق امتعة بتحكم كهربائي، عجلات يتراوح قياسها بين 18 و20 بوصة.

هونشي HS5 موديل 2025

أسعار سيارة هونشي HS5 موديل 2025 في السوق السعودي

تقدم السيارة هونشي HS5 موديل 2025 في السوق السعودي بسعر يبدأ من 132,900 ريال للفئة الاولى، و 149,900 ريال للفئة الثانية، بينما يصل سعر الفئة الثالثة إلى 169,900 ريال سعودي.