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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

تكنولوجيا وسيارات

بقوة 1000 حصان .. برابوس تقدم نسخة ALL GRAY المعدلة | صور

سيارة ALL GRAY من برابوس
سيارة ALL GRAY من برابوس
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كشفت برابوس عن أحدث إصداراتها المعدلة، وهي النسخة التي تستند على سيارة مرسيدس AMG S 63 E Performance، والتي تأتي بلقب جديد هو 1000 All Gray.

يمثل الرقم 1000 قوة محرك السيارة، حيث تم تعديله إلى هذا الحد، بقوة 735 كيلووات، بينما يصل العزم الاقصى للدوران إلى 1820 نيوتن متر، متمثلاً في طراز ثماني الاسطوانات V8.

سيارة ALL GRAY من برابوس

تسارع مميز للسيارة ALL GRAY من برابوس الألمانية 

 

تصل السرعة القصوى للسيارة ALL GRAY 1000 إلى 290 كيلومتر في الساعة، ومن خلال قدراتها الفنية يمكن التسارع من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة، خلال فترة زمنية مدتها 3.1 ثانية فقط.

سيارة ALL GRAY من برابوس

ترقيات جديدة لسيارة ALL GRAY 1000

 

عملت برابوس على تحسين دورة تبريد المحرك بفضل فتحات التهوئية الجديدة، مع تعديلات تشمل سبويلر خلفي وبعض العناصر الخارجية التي تعطي أفضلية في التعامل مع الحركة الأيروديناميكية، كما قامت برابوس بخفض هيكل السيارة وصولاً إلى 10 مم.

سيارة ALL GRAY من برابوس

تصميم سيارة ALL GRAY 1000 المعدلة 

ترتكز السيارة ALL GRAY 1000 على عجلات قياسها 22 بوصة، مع وجود منظومة عادم رباعية ذات تنظيم ثنائي، إضافة إلى تغيير بالواجهة الأمامية شمل شبكات متعددة الفتحات الهوائية مع مقاطع طولية، وصادم أمامية معزز ببعض التغيرات، وطلاء خارجي باللون الرمادي " monochrome gray"، إلى جانب المصابيح الأمامية ذات الطابع العدواني.

سيارة ALL GRAY من برابوس
مرسيدس برابوس AMG S 63 E Performance سيارة 1000 All Gray المعدلة 1000 All Gray

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