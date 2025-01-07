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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

تكنولوجيا وسيارات

ماذا تقدم انفينيتي QX80 موديل 2025 وسعرها في السعودية ؟

انفينيتي QX80 موديل 2025
انفينيتي QX80 موديل 2025
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تقدم انفينيتي اليابانية عدد كبير ومتنوع من الاصدارات عالميًا وعربيًا، ومنها النسخة QX80 موديل 2025، والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، وطرحت هذه السيارة في السوق السعودي عبر مجموعة من الفئات تتضمن التجهيزات الفنية والتقنية،  وبأسعار تبدأ من 520 ألف ريال.

أبعاد السيارة انفينيتي QX80 موديل 2025 

 

ترتكز السيارة انفينيتي QX80 موديل 2025 على قاعدة عجلات طولها 3.075 مم، بينما يبلغ الطول الكلي للسيارة بحوالي 5.365 مم، و2.030 مم للعرض، ويقدر الارتفاع الكلي بحوالي 1.945 مم، وتأتي السيارة بوزن يتراوح بين 2.845 و2.846 كيلوجرام.

انفينيتي QX80 موديل 2025 

تجهيزات السيارة انفينيتي QX80 موديل 2025 

 

تحتوي السيارة انفينيتي QX80 موديل 2025 على شاشة عرض رأسية بالزجاج الأمامي، مقاعد أمامية بتقنية التدفئة والتدليك، ثلاجة تبريد، مكيف هواء متعدد المناطق، عجلة قيادة مالتي فانكشن، إضاءة داخلية مخطية تتكون من 64 لونًا، شاشتين قياس 14 بوصة لعرض الوسائط المتعددة والخرائط بالاضافة إلى البيانات، دعم تطبيقات أبل كار بلاي و وأندرويد أوتو.

انفينيتي QX80 موديل 2025 

تضم السيارة انفينيتي QX80 موديل 2025 نظام صوتي مكون من 24 مكبر طراز Klipsch، مكبرات صوت فردية لمسند رأس، شاحن لاسلكي، 7 وسائد هوائية، مساعد لنزول المُنحدرات، تحذير الخروج عن المسار، الكشف عن النقاط العمياء، مراقبة ضغط الهواء في الإطارات، كاميرا رؤية مُحيطية 360 درجة، مساعد في صعود المُرتفعات، فرامل مانعة للانغلاق، نظام التوزيع الالكتروني للفرامل.

انفينيتي QX80 موديل 2025 

المواصفات الفنية لمحرك السيارة انفينيتي QX80 موديل 2025

 

تستمد السيارة انفينيتي QX80 موديل 2025 قوتها من محرك سداسي الاسطوانات V6، سعة 3500 سي سي "توين تيربو"، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 450 حصانا و700 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران عند 3600 دورة في الدقيقة، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء 9 غيار، وسرعة قصوى تصل إلى 195 كيلومتر في الساعة.

انفينيتي QX80 موديل 2025 

أسعار السيارة انفينيتي QX80 موديل 2025 

 

تبدأ أسعار السيارة انفينيتي QX80 موديل 2025 في السوق السعودي من 520,000 ريال وصولاً إلى 590,000 ريال سعودي.

QX80 موديل 2025 انفينيتي انفينيتي QX80 انفينيتي QX80 موديل 2025

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