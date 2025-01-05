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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

تكنولوجيا وسيارات

جيب رانجلر 2012 بأقل سعر للمستعمل .. تفاصيل

جيب رانجلر
جيب رانجلر
صبري طلبه
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قدمت عملاق تصنيع السيارات الأمريكية مجموعة كبيرة من سياراتها داخل السوق المصري، واكتسبت شهرة واسعة عبر إصداراتها والتي تتمتع بتقنية الدفع الرباعي مع التصميمات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، أبرزها النسخة رانجلر.

وظهرت السيارة جيب رانجلر موديل 2012 في السوق المصري للسيارات المستعملة، بحالة الفبريكا من الداخل والخارج، مع بعض الترقيات الخارجية المعدلة، وعدد من التجهيزات القياسية، وبسعر يبلغ مليون و100 ألف جنيه.

جيب رانجلر 

القدرات الفنية للسيارة جيب رانجلر 2012 

 

تعتمد السيارة جيب رانجلر على محرك سعة 3600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 285 حصانا عند 6400 دورة في الدقيقة، و352 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء 5 غيار، وبنظام الدفع الرباعي للعجلات.

تصميم وتجهيزات السيارة جيب رانجلر 2012

 

تأتي السيارة جيب رانجلر 2012 بأبعاد خارجية تقدر بـ 4684 مم للطول الكلي، وعرض يبلغ 1877 مم، وبارتفاع يقدر بـ 1836 مم، بينما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2947 مم، وخلوص ارضي يقدر بـ 262 مم، بالاضافة إلى جنوط رياضية، ومفهوم رباعي الابواب، مصد أمامي بارز.

جيب رانجلر 

تضم السيارة جيب رانجلر 2012 مكيف هواء، زجاج كهربائي أمامي وخلفي، نظام صوتي ترفيهي، مصابيح ضباب، عجلة قيادة متعددة الوظائف، فتيس غرز، وسائد هوائية AIRBAGS، فرامل ABS مانعة للانغلاق، مقاعد من الجلد، سنتر لوك، ريموت تحكم في فتح وغلق السيارة عن بعد.

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