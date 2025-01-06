صحة سوهاج: تلقينا أكثر من 1870 شكوى في عام 2024 واستجبنا لـ99.6٪ منها

قال الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بمحافظة سوهاج إن منظومة الشكاوى بمديرية الصحة بالمحافظة تعمل بكفاءة وفقاً لخطة عمل منظَّمة ومكثَّفة لخدمة كافة المواطنين، وفي إطار استراتيجية الدولة نحو تيسير سُبُل التواصل مع المواطن وتذليل كافة العوائق أمامه في شتى المناحي، لافتاً إلى تلقي المديرية أكثر من 1870 شكوى خلال عام 2024 وتمت الاستجابة لـ99.6٪ منها.



وأضاف دويدار -في تصريحات اليوم /الإثنين/- أن إدارة خدمة المواطنين بالمديرية تبذل قصاري جهدها وتتعامل مع كافة الشكاوى الواردة إليها من جميع القنوات المتاحة، سواء من مجلس الوزراء، أو المحافظة، أو ديوان عام الوزارة، أو ديوان مديرية الصحة، أو عبر الصفحة الرسمية للمديرية، أو ما يتم رصده من شكاوى واستغاثات تخص القطاع الصحي عبر الرقم الموحد 16528، وكذلك من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وفحصها والرد على جميع الاستفسارات والاستجابة لها.



وثمَّن وكيل صحة سوهاج الجهود المضنية والمتواصلة لأمانة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، والإدارة العامة لخدمة المواطنين بوزارة الصحة، والسعي الدائم لحل جميع الشكاوى الواردة، منوهاً بأن إدارة خدمة المواطنين نجحت في إنجاز 99.6٪ مما ورد إليها من شكاوى خلال عام 2024، وأنه تم الرد على 1205 شكاوى واردة عبر بوابة مجلس الوزراء، و277 شكوى عبر بوابة المحافظة، و272 شكوى بريد واردة من ديوان عام المحافظة، و106 شكاوى عبر مكتب وكيل وزارة الصحة، بإجمالي 1874 شكوى.