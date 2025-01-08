توفير الخدمات البحثية لربط البحث العلمي بالصناعات العسكرية والمدنية

أكد الدكتور مهندس عماد عسكر، رئيس مجلس إدارة مركز التميز العلمي والتكنولوجي، أن المركز لديه أحدث الإمكانيات التكنولوجية والمهارات الفنية التي تعمل على تلبية متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.

وأوضح "عسكر" خلال تصريحات له أثناء استقبال وفد جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة؛ أن المركز يعمل على توفير الخدمات البحثية التي تساهم في ربط البحث العلمي بالصناعة والتوصل إلى مخرجات تتوافق مع احتياجات الصناعات العسكرية والمدنية من خلال البحوث ( الكيميائية وتكنولوجيا المواد المتقدمة، بحوث الأسلحة و المعدات الميكانيكية ، بحوث الذخائر والمفرقعات ، بحوث الاتصالات و الالكترونيات ، وغيرها من البحوث المختلفة).

وأضاف رئيس مجلس إدارة مركز التميز العلمي والتكنولوجي، أن البحث العلمي أداة رئيسية للتطور وحل المشكلات التي تواجه العملية التصنيعية بمؤسسات الإنتاج المختلفة، موضحًا أن البحوث كانت هي أساس التطوير و النقلة النوعية التي شهدتها مصر خلال السنوات الأخيرة في العديد من المجالات.

وأشار عماد عسكر، إلى أنه تم دمج منظومتي "الري الذكي و معالجة المياه" لتوفير استهلاك المياه مما يسهم في دعم الأمن الغذائي في مصر.

وكان قد استقبل مركز التميز العلمي و التكنولوجي التابع لوزارة الإنتاج الحربي وفد جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة؛ للاطلاع على الإمكانيات البحثية والتكنولوجية للمركز، وذلك في ضوء توجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي؛ بتفعيل دور مركز التميز العلمي والتكنولوجي في البحوث والتطوير، خاصة في مجالات الري الذكي و معالجة المياه .

المنظومة الذكية للمياه



تجدر الإشارة إلى أن المنظومة الذكية للمياه التي نفذها المركز تمت بفريق عمل من مهندسي واستشاري المركز، وبنسبة تصنيع محلى تفوق 70% بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي بوزارة التعليم العالي.