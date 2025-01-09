تصادم بين سيارة نقل ودراجة بخارية يودي بحياة طالب في طهطا

شهد مركز طهطا شمال محافظة سوهاج، حادثًا مأساويًا أسفر عن وفاة شاب في العشرينات من عمره إثر تصادم بين سيارة نقل ودراجة بخارية، وقع الحادث نتيجة اصطدام المركبتين بالمواجهة، مما أسفر عن وفاة قائد الدراجة البخارية.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارا من مأمور مركز شرطة طهطا، يفيد بورود إشارة بلاغا مفاده وقوع حادث بين السيارة النقل التي كان يقودها "فادي ر. ب. ش" (21 عامًا، طالب) والمقيم بمركز طهطا.

وبين الدراجة البخارية التي كان يقودها "أيمن ر. ر. ر. خ" (22 عامًا، طالب) من ناحية بني حرب في ذات المركز. نتيجة الاصطدام الشديد، تم نقل جثة قائد الدراجة البخارية إلى مستشفى طهطا العام، حيث أكد الأطباء وفاته متأثرًا بالإصابات.

وفي سياق التحقيقات، أفاد قائد السيارة "فادي" ووالد المتوفى الذي يبلغ من العمر 60 عامًا ويعمل بالمعاش، بأن الحادث وقع بسبب الاصطدام المباشر بين المركبتين. كما نفى والد المتوفى وجود شبهة جنائية في الحادث، مؤكدًا أن الاصطدام كان نتيجة لظروف غير متوقعة.

تم تحريز الجثة في مشرحة مستشفى طهطا، وتباشر النيابة العامة التحقيقات للوقوف على كافة تفاصيل الحادث وتحديد المسؤوليات.