صرف الإسكندرية تكثف حملات التوعية تحت رعاية المبادرة الرئاسية “بداية”

كثفت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية برئاسة اللواء “محمود نافع”، حملات التوعية من خلال مراكز خدمة العملاء المنتشرة في مختلف أحياء المحافظة، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتفعيل المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري".

وتهدف هذه الحملات إلى تعزيز الوعي المائي والمحافظة على المشروعات القائمة، بما يضمن وصول الخدمات إلى جميع المواطنين بأفضل صورة ممكنة.

وتشمل الأنشطة والخدمات المقدمة ضمن هذه الحملات:

▫️ عقد ندوات توعية حول أهمية المحافظة على شبكة الصرف الصحي.

▫️ تنظيم ندوات لترشيد استهلاك المياه.

▫️ استقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها بسرعة وكفاءة.

تأتي هذه الجهود في إطار التكامل بين مختلف الجهات التنفيذية بالمحافظة، بما يضمن تقديم أفضل خدمة للمواطن السكندري.