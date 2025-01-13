خبير استراتيجي: جماعة الإخوان أرادت تحويل مصر لطريق العنف والفوضى

أكد اللواء محمد رشاد، خبير شئون الأمن القومي، أن جماعة الإخوان جماعة إرهابية، مشيرا إلى أن الجماعة رغبت في تحويل مصر خلال فترة حكمهم نحو طريق الفوضى والعنف.

وقال محمد رشاد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، أن جماعة الإخوان تعمل على بث الشائعات والكذب أملا في خلق حالة من الفوضى، مؤكدا ان الشعب المصري لن ينساق وراء تلك الشائعات وسيحافظ على الوطن.

وتابع خبير شئون الأمن القومي، أن جماعة الإخوان المسلمين هي العباءة الايدلوجية لكافة الجماعات الإرهابية في العالم، مشيرا إلى أن الشعب واعي ومدرك لما تقوم به تلك الجماعة الإرهابية ضد الوطن.