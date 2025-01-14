وزير التعليم الأسبق: تطوير الثانوية العامة خطة قديمة ولكن المقدرات لم تساعدنا

كشف جمال العربي، وزير التربية والتعليم الأسبق، أن مشكلة الثانوية العامة ليست المشكلة الوحيدة في التعليم، موضحا أنه يجب إصلاح التعليم من الجذور لتحديث نظام الثانوية.



وقال "العربي"، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج “على مسئوليتي”، المذاع على قناة “صدى البلد”، أن أي تطوير في التعليم يجب أن يبدأ من نقطة الصفر، وتحديد شكل التلميذ الذي نريده بعد 12 سنة تعليم.

ولفت إلى أن الرئيس السيسي وجه بإحداث ثورة في مجال تطوير التعليم، مشيرا إلى أن المقدرات كانت لا تسمح بتطبيق تطوير التعليم وخاصة الثانوية العامة في السابق.

واستطرد جمال العربي، وزير التربية والتعليم الأسبق، أن هناك طفرة في توفير الفصول الدراسية في العملية التعليمية.