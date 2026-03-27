الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حلمي طولان: اللاعب المصري يصل إلى مرحلة التشبع سريعا

حلمي طولان
حلمي طولان
رباب الهواري

تحدث حلمي طولان، المدير الفني السابق لمنتخب مصر الثاني، عن الفروق الواضحة بين عقلية اللاعب المصري ونظيره الأوروبي، مؤكدًا أن اللاعب في أوروبا يتمتع بطموح أكبر واحترافية أعلى.

 وأوضح أن اللاعب المصري غالبًا ما يصل إلى مرحلة “التشبع” سريعًا، وهو ما يؤثر على استمرارية شغفه داخل الملعب، مشيرًا إلى أن الاحتراف الحقيقي لا يزال ينقص بعض اللاعبين في مصر.

رأيه في عقود النادي الأهلي

وفي سياق آخر، تطرق طولان إلى ملف تفاوت العقود داخل النادي الأهلي، حيث أكد أن العامل النفسي يلعب دورًا مهمًا في استقرار اللاعبين. وأشار إلى أن أي لاعب يوقع عقدًا مع الأهلي يجب أن يكون راضيًا بشكل كامل عن التفاصيل المالية، موضحًا أن تجديد العقود يتم بناءً على اتفاق مشترك بين اللاعب وإدارة النادي، بما يضمن تحقيق التوازن داخل الفريق.

كواليس التواصل مع هيثم حسن

كشف طولان عن كواليس تواصله مع هيثم حسن، مؤكدًا أنه كان من أوائل من تواصلوا معه لضمه إلى منتخب مصر الثاني. لكنه أوضح أن اللاعب لم ينضم في ذلك الوقت، خاصة في ظل تلقيه عرضًا من منتخب تونس، نظرًا لحصول والدته على الجنسية التونسية، وهو ما جعله مترددًا في حسم قراره الدولي.

مقارنة مع محمد صلاح

أشاد طولان بإمكانيات هيثم حسن، مؤكدًا أنه يمتلك قدرات فنية مميزة، مثل السرعة الكبيرة والقدم اليسرى القوية، بل وذهب إلى أنه قد يكون بديلًا مناسبًا للنجم محمد صلاح في المستقبل، إذا استمر في التطور بنفس الوتيرة.

تقييم حالة أحمد زيزو

اختتم طولان تصريحاته بالحديث عن أحمد سيد زيزو، مشيرًا إلى أن حالته الحالية لا تؤهله للتواجد بشكل أساسي مع المنتخب، مؤكدًا أن من أبرز مشاكل اللاعب المصري هي عدم القدرة على الحفاظ على مستوى ثابت لفترات طويلة، وهو ما يمثل تحديًا كبيرًا أمام تطور الكرة المصرية.

حلمى طولان منتخب مصر الاهلي اخبار الرياضة

