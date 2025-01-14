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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

لكل شخص كتابان.. معرض للكتب المجانية بمنطقة باكوس بالإسكندرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
رنا أشرف
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يستضيف مركز جمال عبدالناصر الثقافي بمنطقة باكوس بالإسكندرية، والتابع لصندوق التنمية الثقافية برئاسة المعماري حمدي السطوحي، يوم الخميس القادم 16 يناير في تمام الخامسة والنصف مساءً، المعرض المجاني للكتاب، والذي يُقام للمرة الأولى بالمركز، تحت عنوان (كتابك.. كتابي)، ويستمر على مدار ثلاثة أيام عمل رسمية.

يفتتح المعرض كل من الإعلامي والشاعر أحمد يحيى والباحث والمؤرخ كامل رحومة اللذان سيقدمان بعد المعرض لقاء جديدا ضمن لقاءات البيت الشهرية عن (دور المقاهي الثقافية) من خلال مناقشة كتاب كامل رحومة (المقاهي الثقافية في العالم).

وأكدت الباحثة مي الشيخ مدير المركز، أن المعرض مجاني من خلاله يستطيع كل شخص محب للقراءة ان يحصل على كتابين، وهو قائم على إهداءات مقدمة من عدد من المثقفين مخصوص لإقامة هذا المعرض بهدف جعل فعل القراءة عادة حياتية يومية متمنين أن تكون تجربة المعرض تجربة معممة في جميع الأوساط الثقافية وتتعدد صورها.

وأضافت الشيخ أن بعد افتتاح المعرض، يستأنف برنامج المركز مع لقاء جديد من لقاءات البيت الشهرية عن دور المقاهي الثقافي وتأثيره في الحركة الثقافية، ومن خلال اللقاء سيتم التطرق إلى الأدوار المختلفة التي لعبتها المقاهي الثقافية على مدار الحركة الثقافية المصرية.

ويجدر الإشارة إلى أن للمقاهي دورا مهمًا ليس فقط في مصر ولكن انطلاقاً من النماذج التي ذكرت في مرجع المؤرخ رحومة منها دور المقاهي الثقافية في باريس والعديد من الدول على مستوى العالم، وهو عضو اتحاد كتاب مصر (فرع النقد) وعضو مجلس أمناء أوبرا دمنهور ومؤسس جمعية محبي عبدالوهاب المسيري لتنمية الفنون والآداب، وله العديد من الإصدارات في مجالات متعددة.

يقدم اللقاء ويديره الإعلامي أحمد يحيى، وهو شاعر غنائي ومعد برامج في الإذاعة والتليفزيون، ورئيس لجنة اختبارات تحكيم جامعة الإسكندرية.

وزارة الثقافة الثقافة العدالة الثقافية الحركة الثقافية صندوق التنمية الثقافي

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