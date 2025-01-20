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وزير الصناعة: تخصيص 43 مصنعًا جاهزًا بالكامل في المرحلة الثالثة لمدينة الجلود بالروبيكي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير الصناعة: تخصيص 43 مصنعًا جاهزًا بالكامل في المرحلة الثالثة لمدينة الجلود بالروبيكي

الفريق مهندس كامل الوزير
الفريق مهندس كامل الوزير
ولاء عبد الكريم
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أعلن الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل نتائج الطرح الأول للمصانع الجاهزة بمدينة الجلود بالروبيكي  بالمرحلة الثالثة والمخصصة لتصنيع المنتج النهائي للصناعات الجلدية والصناعات المكملة، حيث شهد الطرح إقبالاً كبيراً من المستثمرين، مما أسفر عن تخصيص كافة المصانع المطروحة بالطرح الأول وعددهم ٤٣ مصنعا جاهزا، هذا وحيث  قام عدد ٩٨ مستثمرا بالتسجيل عبر منصة مصر الصناعية الرقمية لشراء كراسة الإشتراطات، وتم دراسة كافة الطلبات الواردة وتم بالموافقة على قبول ٢٩ طلب مستوفي لكافة الاشتراطات اللازمة للتخصيص، وتم إستبعاد عدد من الطلبات إما لعدم استيفاء المستندات، أو إختلاف الأنشطة المتقدمة عن النشاط الصناعى المخصص للمدينة، أو عدم القدرة المالية أو المناقشة الفنية المتخصصة مع المتقدمين.

وكانت شركة القاهرة للاستثمار والتطوير قد دعت المستثمرين المحليين والأجانب للتقدم على ٤٣ مصنع كاملة التجهيزات والمرافق بالمرحلة الثالثة بمدينة الجلود بالروبيكي لتصنيع المنتجات تامة الصنع والصناعات المكملة لتلك المنتجات بنظام التمليك خلال الفترة من ١١ الى ٢٥ ديسمبر الماضى عبر منصة مصر الصناعية الرقمية. ومن المقرر إعلام المستثمرين المتقدمين على الطرح بنتيجة التخصيص من خلال إرسال رسائل نصية SMS إلى السادة الفائزين بهذه المرحلة من التخصيص، كما سيتم إعلان النتائج عبر منصة مصر الصناعية الرقمية أيضاً.

وأكدت وزارة الصناعة في بيانها أن الإقبال الكبير على الوحدات المطروحة يرجع إلى التيسيرات غير المسبوقة التي حرصت الشركة على توفيرها  من خلال طرح المصانع بأسعار تنافسية وبتيسيرات كبيرة في السداد تشجيعاً للمستثمرين ورواد الأعمال، كما يعكس ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في المناخ الاستثماري في مصر على وجه العموم في ظل دعم القيادة السياسية غير المحدود لملف الصناعة والتوجيهات المباشرة بتذليل كافة تحديات الاستثمار الصناعي وتقديم التيسيرات اللازمة لتشجيع تدفق رأس المال المحلي والاجنبي.

وقد أبرز الطرح الأخير العديد من المؤشرات الإيجابية، أهمها الإقبال الكبير من المستثمرين المحليين والأجانب "أصحاب العلامات التجارية الكبرى والبارزة في الصناعة" كما تلقت الشركة عدد كبير من الطلبات للحصول على أكثر من مصنع لكل متقدم، ما يدفع للتعجيل بالطرح الثاني من المصانع الجاهزة في أقرب وقت.

وانه وفقاً لتوجيهات الفريق كامل الوزير نائب مجلس رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل فقد تم تجهيز المرحلة الثالثة للروبيكي لِأن تكون قاعدة لتصنيع منتجات جلدية تامة الصنع تضم كبرى الشركات المحلية والعلامات التجارية العالمية، ونقطة انطلاق لتصدير المنتج النهائي والإكسسوارات والصناعات المكملة الخاصة به لتكتمل بذلك سلسلة القيمة لصناعة الجلود من الدباغة إلى المنتج النهائي.

وقد حرصت الهيئة العامة للتنمية الصناعية ممثلة في شركة القاهرة للاستثمار والتطوير برئاسة الدكتورة ناهد يوسف على أن تتكامل كافة مراحل المشروع الثلاث للروبيكي كمجمع عنقودي نموذجي بقطاع الصناعات الجلدية. حيث شملت المدينة في مرحلتها الأولى تخصيص الوحدات لصالح أنشطة الدباغة والمعالجات الأولية للجلود الخام مروراً بالصناعات المغذية والمكملة مثل الغراء والجيلاتين من خلال المرحلة الثانية وصولا لتصنيع منتج تام الصنع وكذا الصناعات المكملة والاكسسوارات الخاصة بها من خلال مصانع المرحلة الثالثة، وبذلك يضمن المستثمرين ممن سيتم التخصيص لهم بالمرحلة الثالثة توافر كافة مدخلات الإنتاج الخاصة بمشروعاتهم على بعد خطوات داخل المدينة وهو ما يمثل أحد أهم مقومات النجاح للمصنعين بالمدينة وكنموذج مثالي للمدن الصناعية التخصصية المتكاملة.
هذا وقد تم إنشاء مدينة الجلود بالروبيكي وفق أعلى المعايير العالمية على المستوى الإنشائي والتقني والتوافق البيئي، حيث تعد نموذج يحتذى به للمدن الصديقة للبيئة، والأكثر كفاءة وفعالية في استخدام الموارد، في ظل الموقع الفريد للروبيكي بقلب مدينة بدر بالقاهرة الكبرى، وقربها من الموانئ التصديرية البحرية والجوية والبرية والجافة. وتخدمها شبكات طرق متميزة داخلية وخارجية وسكك حديدية، مما يضمن سلاسة تدفق الخامات والمنتجات وتنقلات الأيدي العاملة من وإلى المدينة. كما تشتمل "الروبيكي" على مركز تكنولوجي لتقديم الدعم الفني، ومركز تدريب لتأهيل العمالة، ومنطقة خدمية راقية تشمل بنوك ومبنى إدارى ومطاعم ووحدة إسعاف وإطفاء.كما تتمتع مدينة الروبيكي بمزيد من المزايا التصديرية الفريدة أيضاً حيث تضمن حصول المشروعات القائمة داخل الروبيكي على ٥٠%  إضافية من قيمة رد أعباء الصادرات للمنتجات المصدّرة.

الروبيكي كامل الوزير مدينة الجلود وزير الصناعة

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