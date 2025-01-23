بالأسود الملفت| زوجة ماجد المصري تستعرض أناقتها..صور

حرصت رانيا أبو النصر زوجة الفنان ماجد المصري على مشاركة متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور من أحدث ظهور لها.

ظهرت زوجة ماجد المصري في الصور بإطلالة مميزة، حيث ارتدت بنطلون أسود مع توب بنفس اللون الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات مما كشف عن رشاقتها.

تزينت زوجة ماجد المصري بمجموعة من المجوهرات الراقية التي منحتها إطلالة متكاملة، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

ومن الناحية الجمالية، بدت زوجة ماجد المصري بخصلات شعرها المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.