تركي آل الشيخ ينشر "برومو تشويقي" لمسرحية بني آدم

شارك المستشار تركي آل الشيخ فيديو لـ مسرحية "بني آدم"، بطولة الفنان أحمد حلمي والمقرر عرضها في موسم الرياض.







ونشر تركي آل الشيخ برومو تشويقيا لمسرحية بني آدم، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، وظهر فيه أبطال المسرحية، وعلق قائلًا: "النجم الكبير أحمد حلمي".



مسرحية بني آدم بطولة نخبة كبيرة من نجوم الفن على رأسهم الفنان أحمد حلمي، حمدي الميرغني، إيمان السد، مصطفى خاطر، ياسميناالعبد، محمد جمعة، عماد رشاد، أحمد الرافعي.







وتدور أحداث مسرحية “بني آدم” حول الفنان أحمد حلمي الذي يحاول إحياء المسرح المهجور، الذي توجد فيه الأشباح في إطار لايتكوميدي.