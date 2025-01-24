موقف عبد الله السعيد و«الونش» من المشاركة مع الزمالك أمام الجونة بالدوري

كشف الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، آخر تطورات موقف الثنائي عبد الله السعيد ومحمود حمدي الونش، من المشاركة في مباريات الزمالك بصورة طبيعية، بعد العودة للتدريبات الجماعية خلال مران اليوم الجمعة، الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا للقاء الجونة المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.

وشارك عبدالله السعيد ومحمود حمدي «الونش» في الفقرة البدنية بالمران مع اللاعبين البدلاء والمستبعدين من مباراة مودرن سبورت الأخيرة، قبل أن يشارك اللاعبان بصورة طبيعية في الفقرة الفنية والتقسيمة التي أقيمت في نهاية المران.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الجونة، المقرر لها يوم الاثنين المُقبل، في الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الممتاز والتي ستقام باستاد القاهرة الدولي.