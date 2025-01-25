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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بدء رصف ومعالجة فواصل كوبريي فيصل والهلالي بتكلفة 25 مليون جنيه بأسيوط

بدء أعمال صيانة وتطوير كوبري فيصل بأسيوط
بدء أعمال صيانة وتطوير كوبري فيصل بأسيوط
إيهاب عمر
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أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، عن بدء أعمال رصف ومعالجة فواصل ورفع كفاءة "كوبري الهلالي" و" كوبري فيصل" اللذان يربطان حي شرق مدينة أسيوط بحي غرب بتكلفة إجمالية تصل إلى 25 مليون جنيه وذلك في إطار الجهود التي تبذلها المحافظة لتحسين البنية التحتية وتيسير حركة المرور، إستجابة لشكاوي المواطنين وتلبية لطلباتهم وذلك في إطار الجهود المبذولة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم تنفيذاً لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ووفقاً لرؤية مصر 2030، وإستراتيجية التنمية المستدامة. 
 

جاء ذلك بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ وخالد عبدالرؤوف السكرتير العام المساعد للمحافظة والمهندس عصام عبدالظاهر وكيل وزارة الإسكان وممدوح جبر رئيس حي غرب ومصطفى فهمي مدير المتابعة الميدانية بالمحافظة. حيث تفقد محافظ أسيوط أعمال كشط الطبقة السطحية بكوبري فيصل تمهيداً لأعمال الرصف التي ستنفذها شركة المقاولين العرب تحت إشراف مديرية الإسكان واستمع من المهندس عصام عبدالظاهر مدير المديرية، عن الأعمال التي تشمل رصف الكوبري ومعالجة الفواصل البينية لتحسين جودة السير والحركة المرورية وتخفيف التكدس والزحام الذي كان يعاني منه المواطنون فضلاً عن رفع كفاءة الكوبري بالكامل وطلاء الأسوار والبلدورات وعمل لوحات إعلانية.

 وأكد محافظ أسيوط أن هذه الأعمال تعد جزءًا من خطة المحافظة لتطوير شبكة الطرق والكباري لتحسين حياة المواطنين وتسهيل التنقل بين المناطق المختلفة خاصة وأن كوبري فيصل والهلالي من الكباري والمحاور المرورية الرئيسية بمدينة أسيوط وتوجد عليهما كثافات مرورية عالية بشكل يومي نظراً لاسهامهما في عملية النقل والانتقال المواطنين بين الحيين شرق وغرب مدينة أسيوط والقضاء على الازدحام المروري الذي كان يتسبب في تأخير حركة السير، معلناً عن تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل لائق ومناسب خاصة التي تمس حياته اليومية. 

وشدد أبوالنصر على الإسراع في التنفيذ على أن تتم الأعمال بعد الساعة الحادية عشر مساءاً حتى لا تؤثر على حركة المواطنين لافتاً إلى ضرورة التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن والتي من بينها إدارة المرور لإجراء التحويلات المرورية اللازمة لتسهيل حركة المركبات على الطرق البديلة حتى يتم الإنتهاء من تلك الأعمال. كما تفقد محافظ أسيوط أعمال التخطيط المروري بعض الشوارع، ووضع العلامات المرورية الاسترشادية بطريق كورنيش الإبراهيمية وطريق كورنيس النيل وشارع الثورة بحي شرق للحفاظ على المظهر العام وتحسين الصورة البصرية والنهوض بالمستوى الحضاري والجمالي للشوارع وخلق بيئة حضارية للمواطنين في إطار تحسين الخدمات المقدمة لهم.

أسيوط حي غرب أسيوط أخبار أسيوط كوبري فيصل أخبار المحافظات صيانة فواصل كوبري فيصل

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