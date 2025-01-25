النخبة.. أحمد موسى: تشرفت بزيارة قيادة قوات المظلات

علق الإعلامي أحمد موسى على زيارته لقيادة قوات المظلات، وذلك فى إطار الدور التوعوي الذى تقوم به قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري وإدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة للإرتقاء بمستوى الوعي المجتمعى وإطلاع مختلف فئات الشعب على ما تمتلكه القوات المسلحة من إمكانات وقدرات تمكنها من الدفاع عن أمن الوطن وصون مقدساته.



وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" تشرفت بزيارة قوات المظلات المصرية".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" قوات المظلات هم قوات النخبة وهم من أعلى القوات المتميزة في القوات المسلحة ".



وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" قوات المظلات والصاعقة يشكلان قوات النخبة والقوات الخاصة المصرية ".

ولفت الإعلامي احمد موسى :" مش أي حد بيدخل قوات المظلات وقوات المظلات لديها مهام خلف خطوط العدو دول مبيهزروش ".

