شباب مصر بخير.. أحمد موسى: معرض الكتاب الأكبر في الشرق الأوسط

علق الإعلامي أحمد موسى ، على إقبال المصريين على معرض القاهرة الدولي للكتابة مع فتح أبوابه .

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" معرض القاهرة الدولي للكتاب هو الأكبر في الشرق الأوسط من حيث المشاركة والاهمية ورواجا".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" هناك مطاعم داخل منطقة تنظيم معرض القاهرة الدولي للكتاب".

واكمل الإعلامي أحمد موسى :" شباب مصر بخير ويقبل على القراءة وزيادة المعرفة الثقافية".

وتابع الإعلامي احمد موسى :" عائلات بالكامل أتت من مختلف محافظات الجمهروية لزيادة معرض القاهرة الدولي للكتاب ".