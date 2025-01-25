ندوات ثقافية متنوعة.. أحمد موسى: أول يوم لمعرض الكتاب زاره 400 ألف

علق الإعلامي احمد موسى على الإقبال الكبير على زيارة معرض القاهرة الدولي للكتاب .

وقال موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"أول يوم زار المعرض 400 ألف واحد ".

وتابع "هناك إقبال كبير من المصريين وغير المصريين على زيارة المعرض الدولي للكتاب وهذه المشاهد تؤكد مدى اهتمام الشعب المصري بالثقافة ".



وأكمل الإعلامي أحمد موسى :"أحيي وزير الثقافة على التنظيم الرائع لفعاليات المعرض الدولي للكتاب معرض الكتاب به ندوات ثقافية كثيرة وبه أكثر من 600 فعالية ثقافية".



ولفت الإعلامي احمد موسى :" معرض الكتاب به أنشطة للاطفال وندوات فنية حوارية"، مضيفا:" وزارة الصحة توفر أماكن لتقديم الخدمات الطبية داخل معرض القاهرة للكتاب ".