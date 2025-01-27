مهيب عبدالهادي: الزمالك هياخد قرض بربع مليار جنيه

فجر الإعلامي مهيب عبدالهادي، مفاجأة بشأن مديونيات نادي الزمالك.

وكتب مهيب على صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: “هقولكم على مفاجأة.. الزمالك هياخد قرض بربع مليار جنيه وعليهم ٦٥ تبرع من الأستاذ ممدوح عباس.. تخيلوا لما المجلس قعد وبالورقة والقلم.. وجدوا المديونيات على النادي أعلى من المبلغ اللي موجود!!”.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستان جروس، لمواجهة نظيره الجونة، مساء بعد غد الإثنين، وذلك ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي.

غيابات الزمالك أمام الجونة

يغيب عن الزمالك في لقاء الغد كل من حمزة المثلوثي، مصطفى الزناري، أحمد حمدي، وعبد الله السعيد بسبب الإصابة، بالإضافة إلى محمد عبد الشافي الذي لم يتخلص من إصابة الرباط الصليبي.