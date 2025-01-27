سارة وفيق تتعاون مع شركة الرسم المتحرك لإنتاج فيلم "حرامية لايف

تعاقدت المخرجة سارة وفيق مع شركة الرسم المتحرك السعودية، تحت إدارة المنتج نصار النصار، لإخراج فيلم سينمائي ضخم يحمل اسم "حرامية لايف" كعنوان مبدئي.

الفيلم، الذي يعد من نوعية الأفلام اللايت كوميدي، يضم أكثر من 15 فنانًا مصريًا وسعوديًا، وسيتم تصويره في عدد من المحافظات والدول منها شرم الشيخ والغردقة والقاهرة والرياض.

وسيتم التعاقد مع نجوم الفيلم مع الشركة المنفذة للإنتاج شركة "ذا كينج"، المعروفة بأنها أكبر شركة دعاية في المجال الفني.

أعمال سارة وفيق

يذكر أن المخرجة سارة وفيق قد جمعتها عدة أفلام مع النجم تامر حسني، منها فيلم "مش أنا" وفيلم "تاج"، وهي الآن في انتظار عرض فيلمها الجديد "ريستارت" المنتظر نزوله في عيد الفطر القادم.

وتدور أحداث فيلم "تاج" في إطار كوميدي فانتازي، حول تيمة البطل الخارق "سوبر هيرو"، ويجسد تامر حسني شخصيتين لشقيقين توأم اسمهما تاج وهارون، ويمران بالعديد من الأزمات مع تتابع الأحداث.

الفيلم بطولة تامر حسني، ودينا الشربيني وبيومي فؤاد والعديد من النجوم، وتأليف تامر حسنى وإخراج سارة وفيق.