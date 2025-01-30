ريال مدريد يكتسح ستاد بريست بثلاثية ويبلغ ملحق دوري أبطال أوروبا

اكتسح فريق ريال مدريد نظيره ستاد بريست، بثلاثية نظيفة، في ختام مرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاءت ثلاثية ريال مدريد عن طريق رودريجو (هدفين) وجود بيلينجهام في الدقائق 27، 56، 78.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: فاسكيز، روديجر، ميندي وتشواميني.

خط الوسط: مودريتش، فالفيردي وبيلينجهام.

خط الهجوم: رودريجو، مبابي وبراهيم دياز.

ويحتل فريق ريال مدريد المركز الحادي عشر برصيد 15 نقطة، فيما يأتي فريق ستاد بريست المركز الثامن عشر برصيد 13 نقطة، ليتأهلان سويا إلى ملحق دور الـ16.