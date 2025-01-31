وزير الخارجية: مصر تقدر الدور الروحي المهم لسماحة مفتي لبنان

تواصل الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج اليوم الجمعة، هاتفيًا مع سماحة الشيخ عبد اللطيف دريان، مفتي الجمهورية اللبنانية، خلال الزيارة التي يقوم بها إلى بيروت.

وأعرب الوزير عبد العاطي عن صادق تمنياته بدوام الصحة لسماحة المفتي، معبرًا عن خالص تهنئته بانتخاب الرئيس جوزيف عون لرئاسة لبنان، وتكليف دولة الرئيس نواف سلام بتشكيل الحكومة الجديدة، مؤكدًا أن مصر تتطلع لدعم العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وتنشيط العلاقات الاقتصادية والثقافية فور تشكيل الحكومة الجديدة.

وأبرز السيد وزير الخارجية أهمية مواصلة تعزيز أواصر العلاقات التاريخية بين الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية مع دار الفتوى اللبنانية.

كما أشار إلى تقدير مصر للدور الروحي الهام الذي يضطلع به سماحة المفتي للحفاظ على نموذج التعايش المشترك والوحدة الوطنية في لبنان.

ومن جانبه، أعرب سماحة المفتي عن تقديره الكبير للدور المصري الداعم للبنان والرامي للحفاظ على استقراره ووحدته وأمنه وسيادته.