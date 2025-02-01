نجم الزمالك يكشف حقيقة التعاقد مع أفضل لاعب فى آسيا

كشف طارق السيد لاعب نادي الزمالك السابق حقيقة دخول نادي الزمالك فى مفاوضات مع القطري معز علي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية .

وقال طارق السيد فى تصريحات تليفزيونية أن الزمالك بالفعل دخل فى مفاوضات مع أفضل لاعب في آسيا، المعز علي، ولا أحد يعرف عن الموضوع، ولكن الأمر لم يكتمل لأن ناديه كان متمسكًا به".

وعن تعاقد الأهلي مع المغربي أشرف بن شرقى لاعب الزمالك السابق : الصفقة بالفعل تمثل هزة لنادي الزمالك، كيف يكون أمامك لاعبًا مثله وتفرط فيه".

وحقق بيراميدز فوزاً كبيرًا على الزمالك بثلاثة أهداف دون رد، في الجولة الحادية عشر من الدوري المصري الممتاز، على استاد الدفاع الجوي.

موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم السبت على ملعب النادي، بعد خوض مباراة بيراميدز اليوم في مسابقة الدوري.

ورفض الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري كريستيان جروس منح اللاعبين راحة من التدريبات غداً.

ويستعد فريق الزمالك للقاء الإسماعيلي، المقرر له يوم 7 فبراير المقبل في إطار مباريات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.