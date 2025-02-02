نتنياهو: سأبحث سبل القضاء على حماس والتصدي للمحور الإيراني

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه سيبحث سبل القضاء على حماس والتصدي للمحور الإيراني، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.



وفي سياق آخر: قال مسئول إسرائيلي كبير، أمس السبت، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قرّر عدم إرسال فريق التفاوض بشأن المرحلة الثانية من اتفاق غزة إلى قطر حاليًا، حتى الاجتماع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وألغى نتنياهو مناقشاته التي كانت مقررة أمس السبت مع فريق التفاوض، في تحديثات وصفتها الأجهزة الأمنية في إسرائيل بأنها مثيرة للقلق وقد تضر بالمفاوضات خلال المرحلة الثانية من الصفقة، وفق ما نقل مراسل موقع "أكسيوس" الأمريكي.