مايكروسوفت تلغي ميزة VPN من اشتراك Microsoft 365 هذا الشهر

تستعد مايكروسوفت لإزالة ميزة VPN من اشتراك Microsoft 365 في 28 فبراير، بعدما تم تقديمها كأداة لحماية الخصوصية عبر تطبيق Microsoft Defender، حيث تقوم بتشفير حركة الإنترنت وإخفاء عناوين IP.

وأوضحت مايكروسوفت في بيان رسمي أن القرار جاء بناءً على تقييم دوري لمدى استخدام وفعالية الميزات، مؤكدة أنها ستستثمر في مجالات جديدة تلبي احتياجات المستخدمين بشكل أفضل.

لماذا يتم إزالة VPN من Microsoft 365؟

من أبرز الأسباب ضعف الإقبال المستخدمين كانوا يعتمدون على هذه الميزة.

كان الحد الأقصى للبيانات 50 جيجابايت شهريًا، كما كان يتم الاتصال تلقائيًا بأقرب خادم محلي، مما يجعل من الصعب تجاوز القيود الجغرافية التي يعتمد عليها مستخدمو VPN عادةً.

ومن ضمن الأسباب الاخرى تركز الشركة الآن على خدمات مثل مراقبة سرقة الهوية والائتمان في الولايات المتحدة، بدلاً من دعم VPN.

ارتفاع أسعار الاشتراك بعد إزالة الميزة

قرار إزالة VPN يأتي بعد أسابيع فقط من زيادة أسعار Microsoft 365 لأول مرة منذ 12 عامًا.

أضافت مايكروسوفت ميزات الذكاء الاصطناعي (Copilot AI) إلى باقات Microsoft 365، مما رفع السعر بمقدار 3 دولارات شهريًا.

لكن يمكن للمستخدمين الذين لا يرغبون في دفع المزيد اختيار الخطة الكلاسيكية، والتي تحافظ على السعر القديم دون إضافة ميزات الذكاء الاصطناعي.