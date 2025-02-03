جوجل بلاي يطلق شارة «Verified» لتطبيقات الـ VPN لتعزيز أمان المستخدمين

في خطوة جديدة لتعزيز أمان وخصوصية المستخدمين، أعلنت جوجل بلاي عن إطلاق شارة "Verified" لتطبيقات الـ VPN الموجهة للمستهلكين، وذلك بعد تقديمها لشارة "Government" العام الماضي.

ما هي شارة "Verified" الجديدة؟

تأتي شارة "Verified" على شكل درع يحمل علامة تحقق، وتظهر بجانب تقييم التطبيق مباشرةً فوق زر التثبيت، كما تظهر أيضًا في نتائج البحث تحت شعار "VPN security badging" لتعريف المستخدمين بالتطبيقات التي تتمتع بمعايير أمان عالية.

تهدف الشارة إلى مساعدة المستخدمين على اتخاذ قرارات مستنيرة عند اختيار تطبيقات VPN، من خلال إبراز التطبيقات التي تولي أولوية كبيرة للأمان والخصوصية.

تسعى جوجل من خلال هذه المبادرة إلى بناء ثقة المستخدمين في التطبيقات التي يقومون بتنزيلها، خاصة في ظل انتشار التطبيقات غير الآمنة التي قد تشكل تهديدًا على بياناتهم.

ما هي متطلبات الحصول على شارة "Verified"؟

لكي تكون تطبيقات الـ VPN مؤهلة للحصول على شارة "Verified"، يجب أن تستوفي المتطلبات التالية:

اجتياز تقييم MASA (Mobile Application Security Assessment) المستوى 2.

امتلاك حساب مطوّر من نوع مؤسسة (Organization developer account).

الالتزام بمستوى API المستهدف وفقًا لمتطلبات جوجل بلاي.

الوصول إلى 10,000 عملية تثبيت على الأقل و250 مراجعة من المستخدمين.

أن يكون التطبيق منشورًا على متجر جوجل بلاي لمدة لا تقل عن 90 يومًا.

تقديم إفصاح في قسم "أمان البيانات" يتضمن، المراجعة الأمنية المستقلة ضمن “شارات إضافية”، تشفير البيانات أثناء النقل.

أوضحت جوجل أن هذه القائمة ليست شاملة تمامًا، وأن هناك معايير إضافية يتم أخذها في الاعتبار عند منح الشارة، لكن استيفاء هذه المتطلبات يزيد بشكل كبير من فرص حصول التطبيق عليها.

أول التطبيقات الحاصلة على شارة "Verified"

NordVPN

hide.me

Aloha Browser

لماذا هذه الخطوة مهمة؟

تلعب تطبيقات الـ VPN دورًا أساسيًا في حماية بيانات المستخدمين أثناء تصفح الإنترنت، لكن بعض التطبيقات قد تشكل خطرًا إذا لم تتبع معايير أمان صارمة.

من خلال شارة "Verified"، تساعد جوجل بلاي المستخدمين على التعرف بسهولة على التطبيقات الآمنة والموثوقة.

قد تدفع هذه الخطوة المزيد من المطورين للالتزام بمعايير الأمان الصارمة، مما يؤدي إلى تحسين مستوى الحماية في التطبيقات المتاحة على متجر جوجل بلاي.

الخلاصة

جوجل بلاي يطلق شارة "Verified" لتحديد تطبيقات VPN الموثوقة والمستوفية لمعايير الأمان العالية.

التطبيقات التي ترغب في الحصول على الشارة يجب أن تلتزم بمعايير صارمة، بما في ذلك المراجعة الأمنية المستقلة وتشفير البيانات.

وستساعد هذه الخطوة المستخدمين على اتخاذ قرارات أكثر أمانًا عند اختيار تطبيق VPN، وستعزز من ثقتهم في التطبيقات المتوفرة على المتجر.

مع استمرار نمو تهديدات الأمن السيبراني، تأتي هذه الخطوة كإجراء مهم لتعزيز أمان المستخدمين ومنحهم أدوات موثوقة لحماية بياناتهم أثناء تصفح الإنترنت.