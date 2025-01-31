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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

جوجل تطلق تحديث Gemini 2.0 Pro بقدرات ذكاء اصطناعي متطورة وسرعة محسنة

Gemini
Gemini
احمد الشريف
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أعلنت شركة جوجل عن إطلاق تحديث جديد لنموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بها، يحمل اسم "Gemini 2.0 Pro".

ويهدف هذا التحديث إلى مساعدة المستخدمين في معالجة التحديات البرمجية المتقدمة، مثل إنشاء البرامج من الصفر وحل المشكلات الرياضية.

مميزات Gemini 2.0 Pro

يتميز "Gemini 2.0 Pro" بعدة مزايا جديدة، بما في ذلك الأداء المحسن والسرعة العالية. كما يدعم المخرجات متعددة الوسائط، حيث يمكنه إنشاء صور ونصوص بشكل متكامل. بالإضافة إلى ذلك، يمتلك القدرة على استخدام الأدوات الخارجية، مثل استدعاء محرك بحث جوجل للحصول على إجابات دقيقة.

 

عائلة Gemini AI 

أصبح "Gemini 2.0 Pro Experimental" متاحًا لمستخدمي "Gemini Advanced" بدءًا من يوم الخميس، ويُعتبر النموذج الرائد في عائلة Gemini AI التابعة لشركة جوجل. 

ومن المتوقع أن يوفر هذا التحديث "واقعية أفضل" و"أداءً أقوى" للمهام المتعلقة بالترميز والرياضيات.

نموذج Gemini 2.0 Flash

بالإضافة إلى ذلك، أطلقت جوجل نموذج "Gemini 2.0 Flash"، الذي يُعد أسرع نموذج تقدمه الشركة حتى الآن. 

ويركز هذا النموذج على السرعة، مما يعني أنه يقدم ردودًا سريعة، لكنها قد تكون أقل عمقًا ودقة مقارنةً بالنماذج المصممة للاستدلال والتحليل العميق. ومع ذلك، فهو يشكل تحسينًا شاملاً مقارنةً بالإصدار السابق 1.5 Flash.

ديب سيك

تأتي هذه التطورات في سياق المنافسة المتزايدة في مجال الذكاء الاصطناعي، خاصة بعد إصدار شركة "ديب سيك" نموذجها "آر 1" (R1)، الذي أحدث زلزالًا كبيرًا في أسواق الأسهم وشركات التقنية، نظرًا لقدراته العالية وتكلفته المنخفضة مقارنةً بالمنافسين.

ومع استمرار جوجل في إطلاق نماذج Gemini 2.0؛ يُتوقع أن يكون عام 2025 نقطة تحول مع اتجاه العديد من الشركات إلى الإصدارات الأكثر تطورًا، وبدء عصر وكلاء الذكاء الاصطناعي

جوجل Gemini Gemini 20 Pro

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