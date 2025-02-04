يتسبب لنا في مشاكل.. وكيل الاعبيبن يعلق على أزمة زيزو

علق تامر النحاس، وكيل اللاعبين، علي ازمة تجديد عقد زيزو مع الزمالكوالمبالعه في الاسعار .

وقال النحاس "ملعب أون تايم" على قناة "أون تايم سبورتس 1": "أرقام تجديد عقد زيزو مع الزمالك مبالغ فيها، حيث يتقاضى اللاعب في عقده الحالي 30 مليون جنيه، وهو مبلغ كبير جدًا."

وتابع النحاس: "كيف سيتم تجديد عقد زيزو في الوقت الحالي؟ وإذا تم تجديد عقده بمبلغ 70 مليون أو أكثر، ماذا سأفعل الادارة مع باقي اللاعبين عندما يقومون بتجديد عقودهم؟"

واختتم النحاس تصريحاته قائلًا: "كنت أرى أن الزمالك كان يجب أن يبيع زيزو عندما تلقى عرضًا بقيمة 5 ملايين دولار الموسم الماضي ، والد زيزو شخص ذكي، ومن الجيد أنه ليس وكيل لاعبين، لأنه كان سيتسبب لنا في مشاكل كبيرة."