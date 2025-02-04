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وكيل لاعبين: راتب زيزو مبالغ فيه.. ووالده ذكي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

يتسبب لنا في مشاكل.. وكيل الاعبيبن يعلق على أزمة زيزو

زيزو
زيزو
منار نور

علق تامر النحاس، وكيل اللاعبين، علي ازمة تجديد عقد زيزو مع الزمالكوالمبالعه في الاسعار .

وقال النحاس "ملعب أون تايم" على قناة "أون تايم سبورتس 1": "أرقام تجديد عقد زيزو مع الزمالك مبالغ فيها، حيث يتقاضى اللاعب في عقده الحالي 30 مليون جنيه، وهو مبلغ كبير جدًا."

وتابع النحاس: "كيف سيتم تجديد عقد زيزو في الوقت الحالي؟ وإذا تم تجديد عقده بمبلغ 70 مليون أو أكثر، ماذا سأفعل الادارة  مع باقي اللاعبين عندما يقومون بتجديد عقودهم؟"

واختتم النحاس تصريحاته قائلًا: "كنت أرى أن الزمالك كان يجب أن يبيع زيزو عندما تلقى عرضًا بقيمة 5 ملايين دولار الموسم الماضي ، والد زيزو شخص ذكي، ومن الجيد أنه ليس وكيل لاعبين، لأنه كان سيتسبب لنا في مشاكل كبيرة."

وكيل زيزو زيززو وكيل االاعبين

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