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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر صرف الدرهم الإماراتي اليوم الأربعاء

الدرهم الاماراتي
الدرهم الاماراتي
محمد صبيح

سعر صرف الدرهم الإماراتي اليوم الأربعاء استقر أمام الجنيه المصري بمستهل التعاملات.

أسعار الدرهم الاماراتي اليوم


ويقدم موقع صدى البلد الاخباري سعر الدرهم الاماراتي اليوم الاربعاء 5-2-2025، ضمن نشرته الخدمية.


سعر الدرهم الاماراتي في أبوظبي الإسلامي 13.70 جنيه للشراء و13.73 جنيه للبيع.


سعر الدرهم الاماراتي في المصرف العربي 13.68 جنيه للشراء و13.71 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الاماراتي الان 


سعر الدرهم الاماراتي في بنك البركة سجل 13.68 جنيه للشراء و13.71 جنيه للبيع.


سعر الدرهم الاماراتي في البنك التجاري الدولي سجل 13.67 جنيه للشراء و13.71 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه


سعر الدرهم الاماراتي اليوم في بنك الاسكندرية  13.67 جنيه للشراء و13.71 جنيه للبيع


سعر الدرهم الاماراتي في البنك الاهلي المصري سجل  13.67 جنيه للشراء و13.71 جنيه للبيع

سعر الدرهم الاماراتي في بنك مصر 


سعر الدرهم الاماراتي في بنك مصر  13.67 جنيه للشراء و13.71 جنيه للبيع


سعر الدرهم الاماراتي في بنك فيصل  13.67 جنيه للشراء و13.71 جنيه للبيع


سعر الدرهم الاماراتي في بنك القاهرة  13.67 جنيه للشراء و13.71 جنيه للبيع.


سعر صرف الدرهم الاماراتي في بنك نكست  13.67 جنيه للشراء و13.71 جنيه للبيع


سعر الدرهم الاماراتي في بنك أبو ظبي الأول  13.66 جنيه للشراء و13.70 جنيه للبيع.


سعر الدرهم الامارتي في قناة السويس 13.66 جنيه للشراء و13.70 جنيه للبيع.


سعر الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه سجل 13.65 للشراء و 13.71 للبيع في البنك الاهلي الكويتي.


سعر الدرهم الاماراتي في بنك التعمير والاسكان سجل 13.64 جنيه للشراء و13.70 جنيه للبيع.


سعر الدرهم الامارتي في ميد بنك سجل 13.62 جنيه للشراء و13.69 جنيه للبيع.


سعر الدرهم الامارتي في البنك العربي الافريقي 13.61 جنيه للشراء و13.71 جنيه للبيع.


سعر الدرهم الاماراتي في بنك التنمية الصناعية الافريقي 13.61 جنيه للشراء و13.72 جنيه للبيع.

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