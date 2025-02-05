بديلا لـ جروس.. البرازيلي ميكالي على أعتاب تدريب الزمالك |خاص

كشف مصدر مطلع داخل الزمالك، عن نية إدارة النادي للتعاقد مع البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني السابق لمنتخب مصر الأولمبي؛ لتولي المهمة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف المصدر، خلال تصريحات لـ “صدى البلد”،أنه سيتم الاتفاق حاليا بين أعضاء مجلس الإدارة للإطاحة بجروس من تدريب الفريق؛ بعد الأزمات وشكاوى اللاعبين من طريقته التدريبية.

وأوضح المصدر أن الزمالك تواصل مع ميكالي لمعرفة شروطه وراتبه، والاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بعقده الجديد.

ويعاني نادي الزمالك في الفترة الأخيرة من سوء النتائج على مستوى بطولة الدوري برفقة جروس؛ مما أدى إلي التفكير في رحيله.