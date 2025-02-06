محمد عبدالجليل: معلول قادر على العطاء ولكن الأفضل استمرار مشاركة الدبيس

أكد محمد عبدالجليل، نجم الكرة المصرية السابق، أن كريم الدبيس، لاعب النادي الأهلي، يجب استمرار مشاركته مع الفريق في الفترة القادمة.

وقال عبدالجليل، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "etc":" سياسة الأهلي تغيرت، وعلي معلول تاريخ في النادي الأهلي، وقدم أكثر من المطلوب منه، وطاهر أبوزيد أيضًا في الأهلي حصل معه نفس الموقع وتم الاستغناء عنه، وطاهر حينها كان قادر على اللعب موسمين".

وتابع:" كريم الدبيس، لاعب جيد ويجب استمرار مشاركته في المباريات، ومعلول قادر على العطاء مع الفريق في الدوري المصري، ولكن في مباريات إفريقيا صعب بسبب سنه".

وأكمل:" علي معلول لاعب ملتزم، وقادر على اللعب مع الأهلي موسم أخر، ويجب أن يشارك كريم الدبيس في الفترة القادمة مع معلول".

وشدد:" كريم الدبيس يلعب في الأهلي على يحيى عطية الله، ويجب استمرار مشاركته ومن الظلم عودته لمقاعد البدلاء".