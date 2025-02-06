بعد قيده.. شبانة يكشف عن شرط الأهلي لتجديد عقد معلول

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي، تتمنى تألق التونسي علي معلول، لاعب الفريق الأول لكرة القدم في الفترة القادمة.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة "etc":" لجنة التخطيط في الأهلي تتمنى أن يتألق علي معلول في الفترة القادمة، من أجل الاستمرار في الفريق لموسم آخر".

وتابع:" في حالة تألق معلول، الأهلي لن يفعل بند شراء يحيى عطية الله، وسيرحل نهاية الموسم".

وشدد:" التفكير في الأهلي، أنه في حالة تألق معلول، سيكون وقدرته على المشاركة موسم آخر، حينها يشارك كريم الدبيس، الذي سيكون اكتسب الخبرات".

وأتم:" في حالة عودة يحيى عطية الله وتألقه سيتم تفعيل بند الشراء وذلك في حالة عدم ظهور معلول بشكل جيد".