نهاية الزمان.. القصة الكاملة لمقـ.ـتل عجوز على يد ابنتها وسط الإسكندرية

القتل من أبشع الجرائم على وجه الأرض، وقد نهانا الله عز وجل عنه، وحذرنا من ارتكاب الجرائم فقال تعالى “من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا”، وفي الإسكندرية، وقعت جريمة نكراء وحادث مروع هز شوارع المدينة الساحلية، حيث أقدمت فتاة على قتل والدتها بمنطقة محطة مصر وسط محافظة الإسكندرية، وسط حالة من الذعر والصراخ انتابت الجيران بالعقار، وقررت جهات التحقيق حبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وبدأت الواقعة عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة العطارين عن ورود بلاغ بقدوم فتاة على التخلص من والدتها بمنطقة محطة مصر وسط المحافظة، وعلى الفور توجهت الأجهزة الأمنية وسيارة الإسعاف لموقع البلاغ ووضع الحواجز الحديدية لمنع اقتراب المارة والمواطنين.

وطلبت جهات التحقيق سرعة تحريات المباحث حول الواقعة، واستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم، والتصريح بدفن الأم بعد انتهاء الكشف الطبي عليها.

وبالانتقال إلى موقع البلاغ تبين مقتل سيدة، وكشفت التحريات الأولية أن وراء ارتكاب الواقعة هي ابنتها وتُدعى ن.ح، 29 عامًا، وتم إلقاء القبض عليها.

بينما أكد شهود عيان من أهالي المنطقة، أن الفتاة تعاني بمرض نفسي وكانت تقيم مع والدتها، وعقب ارتكابها للجريمة خرجت للمنطقة لتردد بعض الكلمات وهي “قتلت أمي… تخلصت منها” في لحظات أصابت أهالي المنطقة بالصدمة والفزع.

أكد شهود عيان من أهالي المنطقة أن الفتاة تعاني من مرض نفسي وكانت تقيم مع والدتها وأثناء تواجدهما معًا داخل الشقة أقدمت الابنة على قتل والدتها خنقًا

وعقب ارتكابها للجريمة خرجت للمنطقة لتردد بعض الكلمات وهي "قتلت أمي… تخلصت منها" في لحظات أصابت أهالي المنطقة بالصدمة والفزع.

تحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق في ملابسات القضية.