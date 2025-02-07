رد فعل مفاجئ من مدرب ريال مدريد على انتقال راموس إلى مونتيري المكسيكي

علق الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، على انتقال المدافع الإسباني المخضرم سيرجيو راموس إلى صفوف مونتيري المكسيكي.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي التقديمي، لمباراة فريقه أمام أتلتيكو مدريد، عن انضمام راموس إلى النادي المكسيكي، "سيرجيو راموس أسطورة وأيقونة. نحن ممتنون له للغاية. لقد كنا محظوظين للغاية برؤيته في ريال مدريد. المكسيك ستحبه وتستمتع به كثيرًا".

وأعلن مونتيري المكسيكي امس الخميس التعاقد مع الأسطورة الإسبانية سيرجيو راموس البالغ من العمر 38 عامًا، لمدة موسم واحد، في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع ناديه السابق إشبيلية في الصيف الماضي.